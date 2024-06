Los pronósticos de Esperanza Gracia para la semana del 15 al 21 de junio, signo a signo

El ranking de los signos del horóscopo para esta semana del 15 al 21 de junio, de acuerdo con las predicciones de la astróloga Esperanza Gracia, coloca en primera posición a Escorpio seguido de Piscis, Acuario, Cáncer, Capricornio, Tauro, Aries, Libra, Leo, Virgo, Géminis y cierra el círculo Sagitario. Los pronósticos de la astróloga española, que pueden seguirse en su canal de YouTube, están marcados por la evolución de los astros y la Luna. El día 17 los planetas Mercurio y Venus ingresan en el signo de Cáncer, potenciando nuestra creatividad y contribuyendo a que estemos muy sentimentales y románticos. El día 20, damos la bienvenida al verano con el ingreso del Sol en Cáncer. Y vamos camino de la Luna Llena, el día 22 en el signo de Capricornio, el primer plenilunio del verano.

Con la Luna creciente en tu signo, el 17 y 18, tu sexto sentido se agudiza y lo que decidas será un acierto. Llegan nuevos desafíos y toda tu energía se moviliza para hacerles frente y cumplir tus objetivos. Uno de tus mayores activos va a ser esa parte de misterio que no abandonas nunca y que te hace tan atrayente. La Luna Llena del día 22 puede traerte un viajecito maravilloso.

Con el inicio del verano vas a experimentar otras formas de vida que te harán feliz, lo que incluye viajes, amores, proyectos nuevos y aventuras de todo tipo. Vas a vivir días muy activos con todo a tu favor para alcanzar tus deseos y disfrutar mucho. La Luna Llena del día 22 te ofrece un buen momento para hacer nuevos amigos y cuidar de los que ya tienes.

El verano viene lleno de dulces promesas que te van a hacer feliz. Atrás quedan esos momentos de soledad y de miedo, y vuelve la ilusión a tu vida. Tu intuición será tu mejor arma y consejera para llevar a buen término los planes que tienes en mente. Confía en la suerte y deja que se manifieste espontáneamente, sin tratar de forzar los acontecimientos.

Muchas felicidades. El día 17 ingresan Mercurio y Venus en tu signo, y el día 20 lo hará el Sol, dando comienzo al verano. Toda esta benéfica energía que vas a recibir te va a traer oportunidades maravillosas que debes coger al vuelo. Obtendrás estupendos beneficios y te sentirás especial, con un carisma muy atrayente. Bajo el influjo de la Luna Llena, comienzas el verano con paso firme y libre de tensiones.

Tu actitud reflexiva y sosegada te llevará a hacerte las preguntas necesarias para acertar a la hora de tomar una decisión que vienes pensando. La Luna Llena en tu signo, el día 22, te da alas para que no te rindas y persigas tus sueños. No dejes que los problemas de los demás se conviertan en tus problemas. Es el momento de abrir los ojos y aceptar un cambio necesario.

El planeta Marte en tu signo es una inyección de energía y vitalidad que despierta tu lado más apasionado, y algo que te interesa mucho por fin podrás realizarlo ahora. Te moverás mucho y conocerás a gente de todo tipo que te aportará una nueva perspectiva. La primera Luna Llena del verano activa el sector de los viajes y a través de alguno de ellos pueden llegar cosas buenas a tu vida.

Confía en tu talento y en tus cualidades, y muévete para hacer realidad tus sueños. Es el momento de tomar la iniciativa y dejarte llevar por ese sexto sentido que rara vez te falla. Te va a sorprender todo lo bueno que te va a traer este verano. La Luna Llena activa tu éxito, y tus ganas de triunfar serán imparables. Si quieres, puedes, no lo dudes.

Estás viviendo una situación difícil y crees que en algún momento todo va a estallar, pero habrá un cambio que te hará volver a creer en un futuro esperanzador. La Luna Llena favorece el ámbito familiar y puede traerte una gran alegría que te haga olvidar otros problemas que ahora mismo no puedes solucionar. El 15 y 16 son tus días mágicos y lo que hagas te saldrá bien.

Puede que las cosas se compliquen o no salgan como habías previsto, pero eso no significa que lo que ocurra no vaya a ser positivo para ti. Sabrás dominar las situaciones y aflorará ese líder que llevas dentro, superando cualquier obstáculo que surja. Pero recuerda que no eres autosuficiente y debes confiar un poco en los demás. La Luna Llena puede traerte una buena noticia laboral.

Eres muy inteligente y, aunque tengas que enfrentarte a obstáculos, tarde o temprano consigues lo que quieres, y la envidia aletea a tu alrededor… Necesitas apartar de tu vida a esas personas que te lastran y no te dejan vivir la vida como tú quieres. La Luna Llena del día 22 te ofrece un momento maravilloso para encontrar el amor o revitalizar tu relación actual.

Comienzas el verano con altibajos y cierto desánimo, pero la Luna en tu signo los días 19, 20 y 21 te transmite la fuerza que necesitas para poner límites a lo que te altera y para no aceptar ciertas situaciones que no van contigo y que te quitan la energía. La primera Luna Llena del verano puede traerte la solución a un problema de dinero que te preocupa.