Los pronósticos de Esperanza Gracia para el mes de julio de 2024, signo a signo

Estamos en el séptimo mes del año 2024, un año marcado por la energía del 8, la cifra que suman los números del año. La armonía cósmica en este mes está relacionada con el verano. Esto afecta todos los signos del zodiaco, según las predicciones para el mes de julio de la astróloga Esperanza Gracia. Los pronósticos para julio de la astróloga española pueden seguirse en su canal de YouTube.

Recibes el mes auspiciado por los buenos aspectos que te hace el planeta Mercurio y, desde el día 11, también el planeta Venus. Tendrás ideas brillantes y muchas facilidades para llevar a cabo tus planes más osados. En el amor, por fin, vas a poder resolver una situación que arrastras del pasado y que quizá te estaba impidiendo ser feliz. Tendrás claros cuáles fueron tus errores para no volver a repetirlos. Los gastos se pueden disparar de forma inesperada, vigila tu economía. Puede que estés insistiendo en algo que no va a funcionar. Aprovecha la positiva energía que te envía la Luna Llena, el día 21, para apostar por el cambio y renovar tu vida, dejando atrás desilusiones y desencantos. Aries, eres tan pasional e impulsivo que la previsión y el control no encajan demasiado en tu vida, pero este mes vas a saber dosificar tus energías y vas a hacer solamente aquello que te haga sentir dueño de tu destino.

Comienza julio con la Luna en tu signo, un augurio de que vas a poder llegar tan lejos como tú quieras. No vas a dudar en movilizar toda la energía que te transmite el planeta Marte, transitando por tu signo hasta el día 20, y los resultados no van a defraudarte. Si algo en tu vida no te llena, no te vas a quedar quieto, vas a reaccionar dándole la espalda y emprendiendo pequeños cambios en los que sólo tú serás el protagonista porque no vas a permitir que otros te manejen a su antojo. Te apetecerá salir y disfrutar de la vida, y estarás abierto a todo tipo de ideas y planes. Este mes aflorará tu lado más optimista y generoso y transmitirás a los que te rodean una sensación de seguridad y confianza que atraerá mucho. Despides el mes con el Cuarto Menguante de la Luna en tu signo, el día 28, que te ayuda a despejar todas esas dudas que nublaban tu horizonte.

Saludas y despides el mes bajo el halo protector de la Luna en tu signo, los días 2, 3, 29, 30 y 31, que te ayuda a liberarte de todo lo que te pesa: vínculos nocivos, emociones negativas, personas tóxicas… Géminis, es hora de enfocarte en tus deseos, en lo que sientes que va a traerte felicidad. Pueden surgir imprevistos que desencadenen tensiones o situaciones difíciles de solventar, pero vas a tener al planeta Marte en tu signo, desde el día 20 de julio hasta el mes de septiembre, llenándote de energía y empuje para que nada pueda contigo. La Luna Llena, el día 21, te transmite una energía renovadora y te trae novedades que pondrán una nota de color al verano. Todo lo que emprendas este mes se verá impulsado por tu gran fuerza interior y no habrá inseguridades que puedan frenar tus ganas de llegar donde te has marcado.

Felicidades. La Luna Nueva en tu signo, el día 5, no dejará que vengan a visitarte esos demonios del pasado que aparecen disfrazados de ángeles y tanto perturban tu paz interior. Este mes vas a poder disfrutar del presente sin impedimentos ni condicionamientos, y vas a estar al acecho de todas las oportunidades que la vida va a ponerte en bandeja. Estarás lleno de energía y no va a haber nada ni nadie que pueda minar tu autoestima. Con Venus en tu signo hasta el día 11 y el Sol hasta el día 22, atraerás la suerte como un imán, y tienes por delante días maravillosos, en los que podrás consolidar esos planes en los que tantas ilusiones has puesto y cumplir alguno de tus deseos amorosos. Cáncer, éste es tu momento, no deseches esta maravillosa ocasión que el cosmos te brinda y podrás atraer a tu vida todo lo que desees. Atento a tus intuiciones porque pueden anunciarte sorpresas muy agradables que pronto descubrirás…

Leo

Comienzas el mes con la necesidad imperiosa de abrir tus horizontes, tu amplitud de miras. Este mes vas a tener en tu signo un maravilloso baile cósmico que no puede ser más favorable para ti. Con el ingreso en tu signo de Mercurio, el día 2, Venus, el día 11 y el Sol, el día 22, sentirás que el destino va a empujarte a derribar todos esos muros que han estado frenando tus ansias de libertad… Llegan buenos augurios para ti si piensas casarte, comprometerte o deseas iniciar una relación. Tu prioridad este verano será disfrutar al máximo. Vas a estar vehemente, alegre, con ganas de divertirte, de compartir buenos momentos con tu gente… Si surgen conflictos dentro de tu entorno, no te enfrentes a ellos con el ánimo de romper y apuesta por el diálogo y la reconciliación; saldrás ganando. Leo, permanece muy atento porque la vida te va a ofrecer oportunidades únicas para que puedas alcanzar tus sueños más anhelados.

Inmerso en una etapa en la que está entrando aire fresco a tu vida, este mes, gracias a los buenos aspectos que te hace el planeta Marte hasta el día 20, verás la vida como una aventura llena de retos a los que te vas a enfrentar con aplomo. Estarás tan seguro de ti mismo que no necesitarás la aprobación de los demás para abordar tus proyectos y conseguir lo que deseas. Este mes no va a haber quién te pare. Irradiarás fuerza y vitalidad, demostrando que nada ni nadie puede contigo. La energía marciana te empuja a lanzarte y a dejar que la vida te sorprenda… Quizá descubras que no necesitas controlarlo todo para ser feliz. Y como vas a priorizar tu bienestar emocional, vas a alejarte de las personas que alteran tu equilibrio interior y vas a rodearte sólo de las que te brindan positividad. La energía que te envía la Luna Llena, el día 21, hará que la rueda de la fortuna gire a tu favor siempre que la necesites.

Este mes te vas a sentir imparable y vas a poder decir adiós a muchos sinsabores del pasado que te estaban condicionando. Es como si iniciaras una nueva etapa. Bajo el influjo de la Luna Nueva del día 5, podrás alcanzar muchos logros y verás progresar con éxito tus planes. El Cuarto Creciente de la Luna en tu signo, el día 13, contribuye a que vibren buenas energías a tu alrededor y a que todo se mueva a tu favor. El planeta Marte, muy bien aspectado a partir del día 20, te empuja a poner toda tu energía en los asuntos que te interesan, pero te conviene adaptarte a las circunstancias para evitar desilusiones. La Luna Llena del día 21 puede traerte soluciones felices a alguna preocupación familiar. Tu prudencia, inteligencia y ese toque de dulzura que sabes impregnar a todos tus actos te harán muy especial y atrayente. Libra, este mes tienes muchas ganas de vivir experiencias nuevas, de conocer gente, de ir en busca de aventuras que te hagan sentir que estás vivo

Comienzas el mes con los buenos aspectos del planeta Venus, que te aportan estabilidad en el amor y armonía en las relaciones sociales. Vas a disfrutar de un gran carisma, te mostrarás muy receptivo y abierto a los que te rodean y, guiado por tu poderosa intuición, sabrás sacar beneficios de cualquier situación. La energía de la Luna Nueva del día 5 abre tus horizontes y despierta tu deseo de viajar y descubrir sitios nuevos. Este mes estás muy creativo y podrás llevar a cabo algo que tienes en mente y que no has podido poner en marcha todavía. La Luna en tu signo, el 15 y 16, te regala unos días mágicos, y no será raro que obtengas un éxito importante o consigas algo que te ilusiona. La comunicación y los viajes están especialmente favorecidos por el plenilunio del día 21. Es un momento maravilloso para salir, relacionarte y contactar con gente que amplíe tus horizontes y te haga feliz.

La regeneradora energía de la Luna Nueva del día 5 va a desencadenar pequeños cambios que harán tu vida más agradable y feliz. El planeta Mercurio, muy bien aspectado hasta el día 25, potencia tu inteligencia y curiosidad. Te comunicarás con efectividad y tendrás las ideas claras para saber cómo actuar en cada momento. A partir del día 11, Venus te hace muy buenos aspectos y el amor será tu prioridad. Puedes vivir romances ocasionales o locas aventuras que pongan una nota de intensidad y pasión en tu vida. Y, si tienes una pareja estable, serán días maravillosos para consolidar la relación y vivir momentos de diversión y alegría. Sagitario, la llegada del verano va a potenciar tu insaciable curiosidad y tu interés por vivir nuevas experiencias que te alejen de la monotonía. Estarás resplandeciente e irradiarás un encanto especial. Vas a atraer como un imán y atraparás en tus redes a quien te propongas. La Luna Llena del día 21 te trae bonanza económica.

Con los buenos aspectos de Marte hasta el día 20, vas a disponer de energía a raudales para llevar a cabo tus proyectos y avanzar con paso firme hacia tus objetivos. No vas a permitir que pensamientos negativos se apoderen de ti y resolverás definitivamente asuntos del pasado que te agobian. A partir del día 25, Mercurio bien aspectado, te ofrece un momento muy positivo para todo lo relacionado con la comunicación. Te gustará tener todo bajo control y te asegurarás de que tus planes sean realistas y alcanzables. Este verano crecerán tus ganas de salir, de divertirte, de hacer cosas que te alejen de la rutina… Sientes que ha llegado la hora de pensar en ti y vas a apostar fuerte por tu felicidad y por tus sueños. Por ello, si algo te interesa de verdad, evita las excusas y ve a por todas. La Luna Llena del día 21 es en tu signo y, bajo su influjo, finalizas el mes sintiéndote poderoso y seguro, decidido a perseverar y alcanzar tus sueños.

Puedes estar en un punto de inflexión que suponga el fin de una etapa y el inicio de otra, que te traerá nuevos retos y alegrías. Este mes vas a darte cuenta de que necesitas enfrentarte a tus miedos para poder recuperar el control de tu vida. La Luna Nueva, el día 5, te llena de vitalidad y subraya tu carácter innovador y original para que enfoques tus asuntos desde una perspectiva nueva que te permita encontrar soluciones prácticas y efectivas a lo que te preocupa. Acuario, te esperan oportunidades maravillosas de cambio, especialmente en lo concerniente al trabajo. A partir del día 20, los buenos aspectos de Marte te transmiten energía, ambición, fuerza de voluntad…, y potencian tu afán de superación para que triunfes donde antes habías fracasado. La Luna Llena del día 21 te invita a reflexionar para recomponer afectos y enmendar errores que te pueden estar distanciando de alguien que quieres. Tus relaciones personales te van a proporcionar las mayores alegrías y te harán afortunado.

Este mes vas a ser capaz de todo porque vas a huir de esos lastres que condicionaban tu vida y vas a centrarte solo en aquellas cosas que te hacen feliz. De esa manera, te sentirás libre, sin ataduras de ningún tipo, dueño de tu vida y de tus decisiones.El novilunio del día 5 favorece el amor y atrae la suerte a tu vida. Vienen novedades que te alegrarán y te permitirán estar relajado y disfrutar. Especialmente hasta el día 11, que tienes a Venus muy bien aspectado, vas a vivir una vida social intensa y muy gratificante. Con el planeta Saturno retrógrado en tu signo durante todo el mes, te enfrentarás a situaciones que te obligarán a pensar mucho las cosas antes de actuar, y tu disciplina y capacidad para manejar las dificultades va a estar muy potenciada. Puede haber altibajos en el sector económico, pero con un poco de control sobre los gastos todo quedará solucionado. La Luna Llena del día 21 te trae nuevos amigos que alegrarán tu vida..