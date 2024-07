Ni 37 ni 35 grados: la ciencia avisa de la nueva temperatura corporal que indica si tienes fiebre

La temperatura corporal es un tema que siempre ha tenido controversia, ya que cada persona relaciona tener fiebre con unos grados diferentes. Pero, ¿conocemos cuál es la temperatura correcta para el ser humano?

Los grados centígrados corporales varían dependiendo del sexo, la edad o los niveles de actividad de cada persona. También dependiendo por qué vía se tome la lectura de la temperatura central.

El hipotálamo es el área del cerebro que hace que la temperatura cambie. Este sector del encéfalo se activa para regular los grados del cuerpo.

Temperatura normal en adultos

En este caso no se considera que se tenga fiebre hasta que no se superen los 38ºC, ya que hasta que no se llegue a esa temperatura no se concibe como fiebre.

38ºC. Se considera que un adulto está empezando a tener fiebre.

Se considera que un adulto está empezando a tener fiebre. 39,5ºC. Se advierte que la fiebre es alta.

Se advierte que la fiebre es alta. 41ºC. Indica que la fiebre es muy alta y sería aconsejable acudir al médico para que detecte cual es el problema de salud por el que la persona está teniendo esas temperaturas corporales tan elevadas.

Temperatura correcta en niños y bebés

Las temperaturas corporales de los niños de 3 a 10 años son similares a la de los adultos. En cambio, en los bebés de 0 a 2 años es un poco más baja y oscila entre 35,5ºC y 37,5ºC en vía oral. Si la temperatura se obtiene a través de otra parte del cuerpo puede variar unas décimas.

¿Cuál es la temperatura adecuada?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la temperatura corporal debe oscilar entre 36,5º y 37,5º. Lo cierto es que las personas necesitan mantenerse entre 36 y 38 grados para contar con un equilibrio calórico para la salud.

Por ahora los expertos no han puesto una temperatura estándar porque es difícil adaptarla a todos los seres humanos.