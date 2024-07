Adiós a las manchas de tinte: trucos caseros para salvar tu ropa

¿Alguna vez te ha pasado que estás en casa, tiñendote el pelo y te has manchado de forma accidental tu ropa favorita? Tranquilidad, no eres la única. Las manchas de tinte de pelo son difíciles de sacar. Esto nos puede generar mucha frustración sobre todo si se trata de una prenda de calidad o que nos gusta mucho. Afortunadamente, no todo está perdido. Existen diversos métodos caseros efectivos que te ayudarán a eliminar estas manchas de forma rápida y sencilla.

Lo primero que debes saber si te vas a teñir el pelo en casa es que deberías utilizar ropa vieja o que no te importe que se pueda llegar a manchar. Puedes pensar que es un consejo de lo más obvio, pero muchas veces nos dejamos llevar por las prisas y no está de más recordarlo.

Vamos a ver qué productos tenemos en casa y cuáles son apropiados para sacar este tipo de manchas.

Trucos caseros para eliminar manchas de tinte de pelo

Alcohol. Un aliado eficaz para las manchas recientes. Empapa un algodón con alcohol y frota suavemente sobre la mancha hasta que desaparezca. Luego, lava la prenda como de costumbre. Vinagre. Mezcla partes iguales de agua y vinagre blanco. Sumerge la zona manchada en la solución y frota con un cepillo de cerdas suaves o tus manos protegidas con guantes hasta que la mancha desaparezca. Lejía (solo para prendas blancas y resistentes). Diluye 50 ml de lejía en 1,5 litros de agua. Sumerge la prenda en la solución durante 20 minutos, enjuaga bien y lava como de costumbre. Amoniaco (para telas delicadas). Mezcla 1 litro de agua tibia, 20 ml de amoniaco y 20 ml de detergente líquido. Remoja la prenda manchada durante 15 minutos, frota suavemente y lava como de costumbre. Laca para el cabello. Aplica una cantidad generosa sobre la mancha fresca -aplica la laca por los dos lados de la mancha- y frota con una esponja o cepillo suave. Lava la prenda como de costumbre.

Pasos para eliminar las manchas de tinte de pelo

Ya sabes cuáles son los productos que sirven para eliminar este tipo de manchas, así que vamos a darte una serie de consejos para que el tinte salga mejor de la prenda. Lo primero que tienes que hacer cuando cae algo de tinte del pelo en la ropa es actuar rápido. Cuanto más fresca esté la mancha, más fácil será eliminarla.

En segundo lugar, debes eliminar el exceso de tinte. Para ello, coloca la prenda sobre una superficie plana y absorbe el exceso de tinte con un paño limpio. No dejes que el pegote se seque.

Enjuaga la prenda con agua fría y lávala en la lavadora siguiendo las instrucciones de la etiqueta. Usa un buen detergente potente y asegúrate de eliminar completamente la mancha antes de tender la prenda. Si la mancha persiste, repite el proceso para eliminarla.