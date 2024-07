El truco viral para colocar la bolsa en el cubo de la basura de forma rápida y fácil

¿Eres de los que buscas solución a las tareas de tu hogar en Internet? La forma para que tu ropa no se arrugue en la lavadora, cómo quitar la suciedad de las sillas de plástico blancas de toda la vida, cómo limpiar la piscina o los filtros del aire acondicionado y muchas más situaciones tienen respuesta en las redes sociales con respuestas que te ayudan en tu día a día.

¿Nunca te has peleado con la bolsa de basura a la hora de colocarla en el cubo de la basura de la cocina? ¿No sabes cómo conseguir que se quede bien colocada en el fondo y en los laterales?

Si eres de los que ajustas primero los bordes de la bolsa de plástico de basura alrededor del depósito una vez abres la tapa y luego empujas la bolsa hacia dentro con las manos para intentar colocarla, debes saber que estás equivocado. Esa no es la manera para que te quede bien ajustada.

Cómo colocar la bolsa de basura de manera eficaz

Si lo has intentado varias veces y no lo has conseguido, seguramente es porque desconoces el truco que se ha hecho viral en TikTok que enseña la mejor forma de introducir la bolsa en el cubo de basura y no pelearte con ella para que te quede bien colocada a la primera. Sí, ¡a la primera! Así de fácil y rápido.

Bolsas de la basura. / Pexels

Uno de los tiktoker que muestra cómo hacerlo es @flopval.oficial.

Los pasos a seguir son los siguientes:

Abre la bolsa de basura

la bolsa de basura Apriétala por la parte inferior y desliza la mano haciendo algo de presión por toda la bolsa hasta que llegues arriba.

Cubo de basura orgánica / Pexels

Introduce la bolsa así de apretada en el cubo

así de apretada en el cubo Ajuste el borde alrededor del cubo de basura y ¡listo!

A partir de ahora ya no te pelearás más con la bolsa intentando colocarla de forma correcta en el cubo de basura para que no se te salga.