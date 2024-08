Los pronósticos de Esperanza Gracia para el mes de agosto de 2024, signo a signo

Estamos en el octavo mes del año 2024, un año marcado por la energía del 8, la cifra que suman los números del año. La armonía cósmica en este mes está relacionada con el verano. Esto afecta todos los signos del zodiaco, según las predicciones para el mes de agosto de la astróloga Esperanza Gracia. Los pronósticos para agosto de la astróloga española pueden seguirse en su canal de YouTube.

Este mes vas a sentir que te has quitado cargas de encima, vas a vivir cada instante con mucha intensidad y vas a exprimir todo el jugo a la vida. Con el calor del verano, tu deseo sexual estará por las nubes y querrás poder cumplir alguna de tus fantasías más excitantes. Gracias al influjo de la Luna Nueva, que tiene lugar el día 4, vas a tener la suerte de cara, especialmente en el amor, y podrás afianzar tu relación sentimental, si la tienes, y si no la tienes y las estás buscando, seguro que te surgen oportunidades de encontrarla. El ámbito de los amigos está muy favorecido por la positiva energía de la Luna Llena, que tendrá lugar el día 19, y alguno de ellos va a echarte un cable para que tus planes salgan adelante.

Tienes que estar muy orgulloso de ti mismo por cómo estás gestionando tus asuntos, tus problemas, tu vida en general… Es el momento de que levantes la cabeza y grites al mundo que contigo no puede nada ni nadie. En muchas ocasiones, puede que no tengas las ideas claras y corras el riesgo de tomar decisiones apresuradas. Lo más importante es que no te aísles y escuches a las personas que realmente te quieren. La Luna Nueva, el día 4, favorece el sector de la familia, y en ella vas a encontrar el apoyo y la fuerza que necesitas para cerrar viejas heridas que todavía te duelen. La energía de la Luna Llena, el día 19, será muy favorable contigo y puede traerte un éxito en el que ya no confiabas. Te sentirás fuerte, con ganas de luchar por lo que quieres sin importarte los obstáculos que tengas que sortear.

Este mes vas a valorar más lo que tienes y vas a dejar de pensar en lo que podías tener. La Luna Llena del día 19 puede traerte nuevos proyectos profesionales. Así que, Géminis, mira al futuro con confianza. El Cuarto Menguante de la Luna en tu signo, el día 26, te va a ayudar a alejarte de las personas tóxicas que son un lastre para ti. Te darás cuenta de que eres capaz de llegar mucho más lejos de lo que pensabas y lucharás contra viento y marea por tus sueños. Géminis, aprovecha todas las oportunidades que van a llegar a tu vida este verano para desconectar de la rutina, de los problemas, de las preocupaciones… y, sobre todo, no pongas freno a lo que te dicte el corazón en cada momento.

Este mes te vas a tomar las cosas con calma. Llevas tiempo demostrando que cuando el mundo se pone en tu contra, tú, lejos de hundirte, controlas tu impaciencia, y, cuando ves que es el momento de mover ficha para conseguir lo que quieres, no dudas en hacerlo. Con la Luna Nueva del día 4 es un buen momento para todo lo relacionado con el dinero, y puedes tener un ingreso extra. Cáncer, puede que haya algo en tu vida amorosa que no está siendo auténtico y te cueste trabajo descubrirlo. Sólo si te atreves a decir lo que siente tu corazón comenzarán a mejorar las cosas y podrás recuperar la estabilidad emocional. El día 19 una espléndida Luna Llena te ayuda a renovarte y trae aires nuevos a tu vida. Cáncer, este mes, por fin, vas a descargar tu mochila de inseguridades y temores, y tu vida va a tornarse mucho más atractiva.

Leo

Felicidades. Con el Sol en tu signo hasta el día 22, tienes la suerte de cara. Así que, si tienes algo en mente que te gustaría se hiciera realidad, ve a por ello sin dudarlo ni un momento, porque lo vas a conseguir. Además, el día 4 tienes a la Luna Nueva en tu signo, que hará que aflore tu todo tu potencial, y podrás hacer frente a cualquier situación, por difícil que sea. El día 15 el planeta Mercurio inicia un proceso de regresión al signo de Leo, hasta el día 28 de este mes, momento en el que se pone directo, también en tu signo. Mercurio, el planeta de la comunicación, al iniciar un período de “retroceso” puede afectar negativamente a tus relaciones personales y/o laborales. El mejor consejo para evitar discusiones estériles es ser muy prudente y pensar dos veces antes de hablar. La Luna Llena del día 19 tiene lugar enfrente de tu signo y su energía equilibrará tus emociones.

Este mes vas a estar imparable y vas a poder decir adiós a muchos sinsabores que estaban condicionando tu día a día. Tendrás más fe en ti mismo y los demás te verán como una persona triunfadora. La Luna Nueva que tiene lugar el día 4 te empuja a enfrentarte a tus miedos y a ganarles la partida. Virgo, un nuevo cielo despejado de nubes te acompaña en el terreno amoroso durante todo este mes porque el planeta Venus en tu signo, desde el día 5 al día 29, hará que se disipen los momentos agridulces del pasado y que se despierten en ti unos deseos irrefrenables de sumergirte en un mundo menos organizado que el tuyo, donde sólo haya espacio para la improvisación y la pasión. Inmerso en una etapa en la que está entrando aire fresco a tu vida, con el ingreso del Sol en tu signo el 22, verás la vida como una aventura maravillosa que deseas disfrutar al máximo. Virgo, no va a haber quién te pare…

Éste va a ser un mes prometedor para ti en muchos aspectos. El día 4, la Luna Nueva favorece el ámbito de las amistades y verás cómo tus amigos van a ser para ti un gran apoyo en los momentos difíciles y te harán saber lo importante que tú eres para ellos. La Luna Llena del día 19 vendrá repleta de emociones maravillosas para ti. Tendrás más fe en ti mismo y los demás te verán como una persona triunfadora y segura. El día 29 el planeta Venus abandona el signo de Virgo e ingresa en Libra. Venus en Libra se encuentra a gusto porque encuentra el lugar perfecto para expresarse y dar rienda suelta a toda la sensualidad que lleva dentro. Libra, con Venus en tu signo del 29 de agosto al 23 de septiembre, la suerte va a sonreírte en el amor. Déjate llevar por tus emociones y disfruta de todo lo bueno que va a llegar a tu vida.

Este mes pueden comenzar a cambiar muchas cosas en tu vida, y tú debes estar preparado para ello. Si dudas a la hora de decidir, sigue tus corazonadas y actúa siempre pensando en ti y los demás que actúen como quieran. La energía de la Luna Nueva, el día 4, va a llevarte directamente al éxito. Piensa que todo lo que lleves a cabo estará bendecido por los astros. Escorpio, necesitas compaginar trabajo, descanso y diversión para vivir la vida más relajado. Es posible que lleves sobre tus hombros una carga demasiada pesada. La Luna Llena del día 19 te ayuda a suavizar asperezas que han podido surgir en tu entorno familiar y te devuelve la armonía.

Puede que comiences el mes con la sensación de que el mundo se te hace cuesta arriba y no puedes dar más de ti. Tal vez, debes parar un poco para darte cuenta de lo que realmente es importante y aquello en lo que no debes perder ni tu energía ni tu tiempo, que es muy valioso. La Luna Nueva, el día 4, te invita a viajar y a buscar otros rumbos que te harán comprender que si sales de tu zona de confort vas a encontrar un abanico amplio de opciones que van a conducirte a buen puerto. Puede que una situación personal te esté superando, pero no debes dejarte llevar por esa impulsividad e impaciencia que a veces te juega malas pasadas. Sagitario, este mes vas a derrochar simpatía y carisma y, gracias al influjo de la Luna Llena del día 19, vas a estar muy abierto y comunicativo. Si tienes alguna idea, alguna propuesta, no dudes en compartirla con tu gente porque va a ser muy bien recibida.

Este mes vas a darte cuenta de que necesitas enfrentarte a tus miedos para poder recuperar el control de tu vida. En cada paso que des vas a demostrar tal determinación y tal fuerza de voluntad que nada de lo que te propongas se te va a escapar. Vas a sentir que te has quitado cargas de encima y vas a disfrutar de un intenso poder de seducción. Es verdad que, en algunas ocasiones, no vas a poder evitar que te invadan las dudas, pero debes estar muy tranquilo. Con la Luna Nueva, que tiene lugar el día 4, van a llegar esos cambios que tu vida estaba pidiendo a gritos. Así que, deja atrás tus miedos, tus dudas, y ¡a por todas! Capricornio, ahora es el momento de comenzar una nueva historia, ésa que tú siempre has soñado, pero nunca te han dejado cumplir. La Luna Llena, que tiene lugar el día 19, va a llenarte de energías muy positivas y va a dibujarte un futuro lleno de dulces promesas.

Este mes vas a ir completamente a tu aire y no te va a importar nada lo que piensen los demás. La Luna Nueva, que tiene lugar enfrente de tu signo el día 4, te trae el equilibrio que necesitas, y ese bienestar interior se proyectará en tu forma de hacer las cosas. De las cuatro superlunas que hay este año, la primera, el día 19 de este mes tiene lugar en tu signo. Acuario, la mágica Superluna potencia tus recursos y te empuja a apostar fuerte por ti y a no ponerte límites. A nivel sentimental, gracias a los buenos aspectos que te hace Venus a finales de mes, se avivará tu deseo sexual y podrás conocer a gente de lo más variopinto. Si estás sin pareja, es posible que encuentres un amor, que, aunque en principio podría ser una aventura de un día, con el tiempo podría convertirse en una eternidad.

Este mes la vida va a ponerte en bandeja circunstancias de todo tipo, a las que tú seguro vas a sacarle el máximo provecho. Estás viviendo un momento maravilloso para poder encontrarte contigo mismo y dar un nuevo rumbo a tu vida. La Luna Nueva, que tiene lugar el día 4, te ayuda a recuperarte, si tu salud ha sufrido algún bache. Mi queridísimo Piscis, huye de esos lastres que condicionan tu vida y te sentirás libre, sin ataduras de ningún tipo, dueño de tu vida y de tus decisiones. Dedica tu tiempo a lo realmente importante y déjate llevar por el camino que marquen tus impulsos porque, con ese sexto sentido tan agudo que tienes, no te vas a equivocar. Una maravillosa Luna Llena, que tiene lugar el día 19, te invita a reflexionar para recomponer afectos y enmendar errores que te pueden estar distanciando de alguien que quieres.