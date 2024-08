El truco del vaso para volar: una influencer explica por qué es importante hacer esto en el avión

El miedo a volar es muy común, sobre todo, en personas que no han subido en su vida a un avión. Cuando montas en uno de estos aparatos a miles de pies de altura, se empiezan a escuchar temblores y ruidos extraños, pero puedes estar tranquilo gracias al truco del vaso.

Viajar en avión es muy seguro

A pesar de que mucha gente te diga lo contrario, el avión es uno de los medios de transporte más seguros que existen. Las aeronaves están sujetas a muchos controles de seguridad rutinarios para que estos no sufran ningún accidente. Además, todos los sistemas de control y motores están duplicados, para que si falla uno, entre en funcionamiento el otro.

Según datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la tasa de accidentes aéreos se ha reducido drásticamente en las últimas décadas, con solo un accidente por cada 5.4 millones de vuelos en 2023. Las estrictas regulaciones y avances tecnológicos han contribuido significativamente a estos impresionantes niveles de seguridad.

Además, la implementación de sistemas de monitoreo y mantenimiento constantes, aseguran que los aviones estén en óptimas condiciones para volar. Las aerolíneas invierten constantemente en mejorar sus protocolos de seguridad y en la actualización de sus flotas con aviones más modernos y eficientes, ofreciendo así a los pasajeros la tranquilidad de que están en buenas manos al abordar un avión.

Usa un vaso y siéntete seguro

Si aun así no te convence de que viajar en avión es muy seguro, existe un truco muy fácil que puedes hacer una vez que estés dentro. Este te servirá para mantener la calma en esos momentos tensos en los que empiezas a escuchar ruidos y movimientos que no sabes de donde vienen.

La influencer Ángela Herrero del Pozo (@angelaherrerooo) ha explicado cómo se puede poner remedio a este problema que sufren muchos turistas. "A mí me da miedo volar e intento que no se me note. Si te pasa esto lo pasas mal, sobre todo en el despegue y en el aterrizaje", empezaba su vídeo.

La propia Ángela Herrero confiesa que ella misma sentía miedo en el momento que grababa el vídeo, pero con el truco del vaso se sentía más segura. Para hacerlo solo necesitas un vaso y agua del grifo del avión. El recipiente lo puedes pedir a la tripulación y te lo darán encantados.

"Tú dejas el vaso de agua encima de la bandeja y verás como no se mueve". Aunque parezca muy sencillo, esto dará prueba de la estabilidad del avión y te garantizará la tranquilidad del vuelo. "Aunque parezca una tontería, a mí me da mucha tranquilidad, y me hace pasarlo 'menos mal' durante el vuelo", concluía la tiktoker.