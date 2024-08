¡Cuidado con los pies este verano! Consejos de los podólogos para unas vacaciones sin molestias

El verano es sinónimo de playa, piscina y viajes. Sin embargo, el uso prolongado de calzado inadecuado, las altas temperaturas y la exposición al sol pueden provocar diversas afecciones en nuestros pies. Para evitar problemas y disfrutar al máximo de tus vacaciones, los podólogos recomiendan seguir una serie de consejos

Lo primero que recomiendan los expertos sanitarios es utilizar un calzado apropiado para cada ocasión. Estos son los consejos de los podólogos:

Viajes largos: opta por calzado cómodo y ajustable, como deportivas con cordones o velcros. Evita los zapatos cerrados y ajustados, especialmente si tienes problemas circulatorios.

opta por calzado cómodo y ajustable, como deportivas con cordones o velcros. Evita los zapatos cerrados y ajustados, especialmente si tienes problemas circulatorios. Caminatas: elige calzado con buena amortiguación, suela flexible y antideslizante. Evita los tacones altos y los zapatos con puntera estrecha.

elige calzado con buena amortiguación, suela flexible y antideslizante. Evita los tacones altos y los zapatos con puntera estrecha. Deportes acuáticos: utiliza calzado acuático que sujete bien el tobillo y el empeine, y que tenga suela para evitar lesiones.

Pies agrietados. / LP

De la misma manera que hay que procurar escoger un zapato apropiado para cada una de las actividades que vayamos a desarrollar durante las vacaciones, también hay que proporcionar una serie de cuidados a nuestros pies. Estos son los cuidados básicos que debemos darle a los pies:

Hidratación: aplica crema hidratante en los pies diariamente, especialmente en los talones.

aplica crema hidratante en los pies diariamente, especialmente en los talones. Protección solar: no olvides proteger tus pies del sol, especialmente el empeine.

no olvides proteger tus pies del sol, especialmente el empeine. Higiene: lava tus pies a diario con agua y jabón neutro, secándolos bien, especialmente entre los dedos.

lava tus pies a diario con agua y jabón neutro, secándolos bien, especialmente entre los dedos. Revisión periódica: visita a tu podólogo antes de las vacaciones para revisar el estado de tus pies y recibir recomendaciones personalizadas.

¿Por qué es importante cuidar tus pies?

El verano es sinónimo de ampollas en los pies, pues el hecho de que no utilicemos calcetines ni medias con las sandias puede llegar a provocar dolorosas rozaduras. No obstante, las rozaduras y las ampollas no son los únicos problemas que suelen aparecer con la llegada del verano. Estos son algunos de los problemas más frecuentes:

Hongos: proliferan en ambientes húmedos y cálidos.

proliferan en ambientes húmedos y cálidos. Callos y durezas: se producen por la fricción del calzado.

se producen por la fricción del calzado. Edema: hinchazón de los pies causada por el calor y la falta de movimiento.

Por todos estos motivos, los podólogos recomiendan aprovechar estos días de descanso para cuidar nuestros pies. Para ello, insisten en la importancia de realizar ejercicios de estiramiento, pues ayuda a mejorar la circulación y reducir la tensión muscular. También es importante que descansemos los pies sobre todo si se está mucho tiempo de pie. Asimismo, los podólogos insisten en que se evite caminar descalzo por lugares públicos para protegernos de infecciones.