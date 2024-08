Las bayetas y los estropajos no deben cambiarse ni en una semana ni en un mes: un experto revela el momento exacto

Aunque parezcan limpios a simple vista, las bayetas y los estropajos que usamos en casa tienen una higiene deficiente. Es imprescindible un buen aseo para eliminar por completo las bacterias, los hongos y la suciedad.

Un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) reveló que más del 90% de las bayetas y estropajos analizados presentaban una higiene incompleta.

La OCU recogió muestras de estos utensilios de limpieza de los hogares de sus socios y las envió a un laboratorio para analizarlas. Los resultados muestran que, a pesar de que los usamos para limpiar, en realidad pueden estar llenos de bacterias que se acumulan y se esparcen por la cocina.

Consejos para mantener las bayetas y estropajos limpios

La OCU ofrece una serie de consejos para tener las bayetas y estropajos en buenas condiciones:

Eliminar restos de comida después de cada uso: es fundamental retirar cualquier resto de alimentos de estos utensilios, ya que las bacterias se alimentan de estos residuos orgánicos. Aclarar, escurrir y dejar secar bien: después de usarlos, es importante aclarar bien, escurrir y dejar que se sequen por completo. Poner a remojo en lejía diluida: se puede poner los estropajos y bayetas a remojo en agua con lejía diluida al 10% durante al mínimo 5 minutos. Esto ayudará a desinfectarlos. Dejar la bayeta extendida para evitar acumulación de humedad: es importante dejar las bayetas extendidas para que se sequen bien y evitar que se acumule humedad, ya que a los microorganismos les encanta. Renovar con frecuencia: cuanto más desgastados estén los estropajos y bayetas, más propensos serán a acumular bacterias. Por eso, se recomienda reemplazarlos con regularidad. Usar bayetas diferenciadas por zonas: utilizar una bayeta específica para la cocina, otra para el baño, y guardarlas por separado para evitar la contaminación cruzada.

Estropajos de diferentes colores / Pixabay

La suciedad puede provocar intoxicaciones alimentarias

Uno de los lugares de nuestra casa donde utilizamos bayetas y estropajos es la cocina. Cada vez somos más conscientes de la importancia de seguir unas normas de higiene adecuadas en la cocina. Sin embargo, uno de los errores más comunes que aún cometemos es descuidar la limpieza de las bayetas y trapos de cocina.

Según el experto Lluís Riera, director de la consultora SAIA, esto puede poner en riesgo nuestra salud, ya que estos utensilios suelen acumular bacterias capaces de provocarnos intoxicaciones alimentarias.

Riera recomienda un método sencillo y efectivo para limpiar las bayetas de cocina: calentar la bayeta en un recipiente con agua durante unos minutos en el microondas.

Este truco puede ser útil para aquellas personas que no quieren lavar las bayetas junto con el resto de la ropa o que no tienen suficientes prendas para hacer una lavadora completa.

Además, una vez tengamos las bayetas limpias, es importante centrifugarlas o secarlas bien, ya que a los microorganismos les encanta la humedad.

La bayeta más comprada para limpiar los muebles y que queden nuevos / LNE

¿Qué opina el experto del remojo con lejía?

En cuanto al remojo con lejía y agua caliente, Riera aclara que no es necesario recurrir a este método a menos que la bayeta lleve mucho tiempo sin lavarse.

Si lavamos la bayeta con la frecuencia adecuada, no hará falta acudir a "medidas desesperadas" como dejarla en remojo con lejía. Además, este proceso solo se recomienda cuando queremos desinfectar un utensilio que no hemos lavado en mucho tiempo, y en ese caso, no debemos tenerlo en remojo más de 10 minutos.

Siguiendo estos sencillos consejos, podrás mantener tus bayetas de cocina libres de bacterias y evitar problemas de salud.