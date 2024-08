Este es el lugar favorito de la familia Casas en Canarias: una combinación entre naturaleza e historia

La familia Casas también se ha rendido a los encantos de Canarias. Así lo han dejado ver a través de sus redes sociales, donde han compartido con sus seguidores imágenes y vídeos de Tenerife, la isla del Archipiélago en la que, por lo que se ve, han disfrutado de unas vacaciones.

Las Islas Canarias han estado en el foco, tanto a nivel nacional como internacional, en numerosas ocasiones. La belleza de sus playas, a menudo comparadas con el paraíso, su gastronomía, una combinación de tradición y exclusividad, y sus paisajes, dignos de postal. Estos son algunos de los aspectos que convierten al Archipiélago en un lugar especial.

¿Cuál es el lugar favorito de los Casas en Tenerife?

Sheila Casas lo tiene claro. La hermana de Mario Casas ha dedicado una publicación a Garachico, una localidad tinerfeña que combina naturaleza e historia. "Agosto a 26 grados, oye, pues ni tan mal. Madrid no me esperes que no sé cuando llegaré". Con este pequeño texto Sheila Casas ha acompañado una foto que retrata el momento en el que disfrutaba de las piscinas naturales de Garachico.

A la anterior imagen se añade un vídeo que compartió en las historias de Instagram. En este se podía ver a Mario Casas, Christian Casas y Óscar Casas en una terraza mientras disfrutaban de un atardecer tinerfeño.

Acerca de Garachico

Garachico, un municipio ubicado en la isla de Tenerife, destaca, entre otras cosas, por sus piscinas naturales, formadas por erupciones volcánicas. Esto permite a los visitantes disfrutar, en especial en la época de verano, de un agradable rato. Se trata, además, de un entorno natural que ya en la revista Viajar se encargaron de categorizar como "impresionante".

El pintoresco pueblo cuenta con un patrimonio histórico y arquitectónico digno de conocer. Allí se encuentra el mítico castillo de San Miguel, una torre defensiva en la que se ocultan múltiples historias. Asimismo, parte del territorio está cubierto por pino canario, paisaje volcánico y un acantilado. Sus calles adoquinadas invitan a cualquier persona que camine por la zona a visitar el pueblo, sus construcciones y su historia.