Nuevas señas en las carretera: Si eres motorista las agradecerás

La Dirección General de Tráfico (DGT) está constantemente trabajando en reducir las muertes en las carreteras, es por eso que vamos viendo nuevas señales o nuevas normativas.

El Ministerio de Transporte fue el encargado de anunciar una nueva señalización que afecta en primera persona a los motoristas. Debido a la llegada de los coches eléctricos, patinetes o zonas de baja emisión nuestro país no deja de experimentar cambios respecto a la circulación.

Se ha estudiado esta nueva señalización debido al aumento de los muertos en carretera, así intentar reducir lo máximo posible las víctimas mortales en accidentes. Estos círculos blancos serán el principal motivo por el que reduzcan los contratiempos las carreteras.

Las señales de tráfico tienen la importante misión de regular la circulación / La Provincia.

Significado de la nueva señalización

La función de esta nueva señal en el pavimento es reducir los accidentes de moto. En España se producen unos 400 accidentes de moto al año y el riesgo de fallecer es mayor que en un automóvil. Las curvas son los tramos en los que más se producen estos sucesos debido a que es más probable peder el control de la moto.

Es seguro que veremos estos círculos en curvas cerradas porque son antideslizantes y antirreflectantes. Además, se van a implantar para que los motoristas no se centren en no pisarlo y así no invadir el carril contrario, el cual en ocasiones la visibilidad es reducida y es cuando llegan las tragedias.

Tanto en coche como en moto es común evadir el carril contrario para evitar las curvas pronunciadas, pero este hecho puede tener finales catastróficos.

Novedades en las señalizaciones

Existen nuevas señalizaciones que se adaptan a los nuevos tiempos. Un ejemplo de ellos es una señal que prohíbe el paso de patinetes eléctricos y afecta a todos lo VMP. Esta señal es un claro guiño a la adaptación a los nuevos tiempos.

Haya casos también en que no son señales nuevas, sino que son señales antiguas adaptadas a los nuevos tiempos.