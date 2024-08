El truco que debes conocer de TikTok antes de subir al avión

Seguro que alguna vez te ha pasado que has subido al avión y te has dado cuenta de que, antes de despegar, no te has descargado ninguna película o serie. Como las horas de vuelo se pueden hacer muy tediosas, hay un truco de TikTok para urgencias de este tipo que te puede venir muy bien.

Solo necesitarás unos segundos para hacerlo, por lo que es perfecto para situaciones límite.

Descarga vídeos sin conexión

Antes de subirte al avión, y preferiblemente con conexión WIFI, métete a la aplicación de TikTok, y en la sección ajustes y privacidad hay un botón que dice "Vídeos sin conexión".

Desde aquí podrás bajarte tantos vídeos como horas estarás volando, hasta un máximo de dos horas. La descarga, que durará unos segundos, te permitirá seguir viendo vídeos en TikTok, incluso con el modo avión activado.

Además, la propia aplicación te indicará cuantos vídeos te quedan para que vayas organizando tu tiempo. Con este truco, TikTok hará que tu vuelo sea más ameno y rápido.

Video: Raquel Serrano / Ilustración: Nacho García

Cómo funciona el algoritmo de TikTok

Estos vídeos descargados son seleccionados según el algoritmo de TikTok, que funciona según las preferencias de cada usuario. Sin embargo, esta manera de ser de la aplicación es tan efectiva que intenta ser altamente copiada por otras redes sociales similares. Hay que recordar que TikTok es una de las aplicaciones que más enganchan.

La clave del algoritmo de TikTok es la selección hiperpersonalizada de videos que ofrece a cada persona en su feed “Para ti”. Por ello, esta sección se convierte en una especie de canal de televisión personalizado, donde suele aparecer aquel contenido que más interesa al usuario en ese momento.

En este sentido, ninguna aplicación suele revelar cómo funciona exactamente su algoritmo. Sin embargo, se conocen algunas claves que ayudan a entender su manera de proceder: