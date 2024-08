Nunca más metas los 'tuppers' al microondas: los expertos recomiendan no usarlos por este motivo

Los 'tupper' son el amigo perfecto de universitarios y trabajadores que tienen que comer fuera de casa. Miles de personas usan este recipiente al día, pero no saben que tiene un gran peligro. Científicos de la Universidad de Valencia (UV) han hecho un estudio en el que demuestran las consecuencias de meterlo al microondas.

Los 'tuppers' te salvan de cualquier imprevisto

Los tappers han ganado popularidad por su capacidad para conservar la frescura de los alimentos de manera segura y ayudar a controlar las porciones, lo que es esencial para una dieta equilibrada. Están hechos de materiales seguros y son una herramienta clave para quienes buscan organizar mejor sus comidas y mantener hábitos saludables.

Además, los tappers facilitan la planificación semanal de las comidas, permitiendo ahorrar tiempo y reducir la necesidad de recurrir a opciones de comida rápida. También contribuyen a disminuir el desperdicio de alimentos al almacenar sobras de manera eficiente, lo que tiene beneficios tanto económicos como ecológicos.

Por último, son aptos para refrigeradores, congeladores y microondas, lo que los convierte en una opción ideal para el hogar y el trabajo. El uso de tappers no solo promueve una alimentación saludable, sino que también reduce el impacto ambiental al disminuir el uso de plásticos desechables.

Cuidado cuando los metas al microondas

Un grupo de investigadres de la UV ha dicho que meter los recipientes al microondas puede causar muchos problemas.

Manuel Porcar, doctor en Biología y uno de los responsables del estudio, explicaba que el electrodoméstico tiene un funcionamiento particular: "Al contrario de lo que se podría pensar, el microondas no es un hábitat estéril en el que, por pulsar un botón, desaparecen los microorganismos. El calor que emiten no tiene un efecto destructor".

Los científicos han estudiado el comportamiento que tienen los tappers en diferentes electrodomésticos como el microondas, el lavavajillas o el horno, y observaron que se sigue un patrón similar. Los recipientes emiten microorganismos que 'contaminan' el entorno con bacterias que pueden afectar al resto de comidas que metamos en su interior.

¿Qué se hace para evitar a los microorganismos?

Por suerte para todos, las bacterias se limpian fácilmente. Basta con "limpiar regularmente con los productos convencionales de limpieza de cocina es más que suficiente", como asegura Porcar. Por tanto, manteniendo una higiene adecuada del microondas es básica para evitar problemas en nuestra comida.