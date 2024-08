¿Puedo guardar el sitio para aparcar en la calle? La DGT y el RACE lo tienen claro tras la última pelea viral

En los últimos días, se ha hecho viral una pelea en plena calle entre un conductor que buscaba un lugar para aparcar y una madre que estaba reservando esa plaza a su hija. Este hecho, por el que los implicados casi llegan a las manos, ha abierto de nuevo un gran debate: ¿Es legal guardar el aparcamiento en la calle?

"¿Me vas a pillar o qué, payaso?"

Seguro que alguna vez has estado dando vueltas sin parar por la ciudad buscando un lugar para aparcar, y cuando finalmente lo has encontrado, o lo habías pasado o está en una bocacalle en la que tienes que dar un rodeo para llegar. Para no perderlo, le has dicho a un familiar que se baje del vehículo para que vaya a guardarte esa plaza de aparcamiento. Eso mismo es lo que ha ocurrido esta misma semana en Talavera de la Reina (Toledo) y ha acabado muy mal.

Un vecino de la localidad castellanomanchega ha grabado la pelea entre una madre que le reservaba el sitio a su hija y un conductor que quería arrebatarles el sitio. La mujer, que ocupaba esa plaza sin saber lo que le iba a ocurrir, se vio sorprendida por la llegada de un conductor que pretendía entrar a destajo con su coche.

La escena transcurre y durante una intensa discusión se empiezan a escuchar insultos y bocinazos de fondo. La mujer acusa al hombre de intentar atropellarla, al grito de: "¿Me vas a pillar o qué, payaso?". Mientras, él le respondía que ella no tiene derecho a reservar la plaza. Al final, el hombre logra ocupar el espacio, y la hija de la mujer aparece para reprocharle su actitud.

¿Quién tiene razón, el hombre o la mujer?

La norma para este tipo de situaciones es muy clara, y da la razón a los conductores. En el artículo 122.6 del Reglamento General de Circulación, la Dirección General de Tráfico establece lo siguiente: "Cuando exista refugio, zona peatonal u otro espacio adecuado, ningún peatón debe permanecer detenido en la calzada ni en el arcén, aunque sea en espera de un vehículo, y para subir a este, solo podrá invadir aquella cuando ya esté a su altura".

PI STUDIO

Además, el Real Automóvil Club de España (RACE) también se pone de lado de los conductores y comunica que: "Es importante recordar que estas estrategias no son solo insolidarias, sino también ilegales, y pueden dar lugar a sanciones económicas por parte de las autoridades".

La multa por guardar sitio en la calle

Aparte de llevarte un momento bochornoso y tenso como el que han vivido los protagonistas de este suceso, también te vas a llevar una multa. La DGT castiga con 80 euros a las personas que bloqueen la calle de forma no autorizada.