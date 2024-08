Todas las claves para limpiar y organizar tu casa después del verano y no morir en el intento

El fin del verano marca un momento de transición, no solo en nuestras actividades diarias, sino también en nuestro espacio vital. Después de unas vacaciones relajantes, la vuelta a la rutina puede ser un desafío. Por eso, es esencial aprovechar este periodo para organizar y limpiar el hogar, lo que nos ayudará a comenzar el 'nuevo curso' con energía renovada después de un merecido descanso.

La organización del hogar debe realizarse de forma planificada para no olvidarnos de ninguna tarea importante y optimizar al máximo nuestro tiempo y esfuerzo.

A continuación te damos una serie de consejos para que tu vuelta a la rutina sea efectiva.

Deshacer las maletas

Al regresar de vacaciones, lo primero que debemos hacer es ocuparse de las maletas. Deshacerlas rápidamente evita que el trabajo se acumule. Es necesario lavar la ropa utilizada, guardar otras prendas y liberar espacio para tener un entorno despejado que facilite el resto de la limpieza. No postergues esta tarea, ya que ver desorden alrededor incrementa la pereza y dificulta comenzar otras labores necesarias.

Varias maletas de mano pasando el control de equipaje / ISTOCK

Orden de las tareas

La limpieza general de todas las habitaciones es el siguiente paso crucial. Para ello, es recomendable elaborar una lista que nos ayude a identificar qué tareas realizar y en qué orden. Un buen enfoque es comenzar por quitar el polvo de las superficies más altas y descender hacia el suelo. Por ejemplo, empezar por los muebles altos del salón y terminar en las habitaciones.

Limpieza de textiles de verano

Las colchas ligeras y las fundas de cojines de estampados veraniegos requieren atención. Antes de guardarlas, deben pasar por la lavadora para evitar manchas que pueden volverse permanentes con el tiempo. Eso asegurará que los textiles se conserven en buen estado. Asegúrate de que las prendas estén completamente secas antes de almacenarlas.

Dormitorio / LP/DLP

Reorganización de armarios

Revisar y reorganizar el interior de los armarios es esencial, especialmente con el cambio de temporada. Este es el momento perfecto para sacar la ropa de otoño-invierno y decidir qué prendas de verano no has usado o ya no necesitas. Considera donar o reciclar aquellas piezas que ya no cumplen su función en tu guardarropa.

El truco que sí funciona para mantener tus armarios libres de humedad / La Provincia

Si sientes que no puedes manejar por ti mismo la organización de tu hogar, contratar a un home organizer puede ser un buen paso. Estos profesionales te enseñarán técnicas y sistemas de organización adaptados a tus necesidades específicas.

Cortinas y estores

Las cortinas y los estores merecen una limpieza especializada. Retira el polvo acumulado, utilizando un aspirador o una máquina de limpieza a vapor. Las cortinas de ciertos materiales pueden lavarse en máquinas, y es ventajoso colgarlas mientras aún están húmedas para reducir las arrugas y conservar su forma.

Adiós a las cortinas amarillentas: blanquéalas fácilmente con estos trucos caseros y económicos / La Provincia

Frigorífico y despensa

La limpieza del frigorífico y la despensa requerirá atención especial tras el verano. Revisa los alimentos y productos, asegúrate de que nada esté caducado y limpia a fondo estos espacios antes de restablecer el suministro regular de productos.

Cocina y baños

La cocina y los baños son algunos de los lugares más frecuentados de la casa, por lo que requieren un enfoque de limpieza y organización adicional. Considera despejar y optimizar el espacio, eliminando productos viejos o innecesarios para facilitar una rutina diaria más fluida.

Bañeras relucientes. / La Provincia

Eliminar o reutilizar objetos innecesarios

Antes de iniciar la limpieza profunda, evalúa qué objetos deben quedarse y cuáles deben partir. Aprovecha para deshacerte de artículos obsoletos o inusuales que solo ocupan espacio. Puedes optar por vender, donar o desechar lo que ya no es útil.

Renovar la decoración

El final del verano es un buen momento para reflexionar sobre la decoración de tu hogar. Sin grandes cambios, simplemente moviendo algunos muebles, ajustando la iluminación, o cambiando los cuadros y las sábanas, puedes renovar completamente la apariencia de tus espacios.

La lámpara YTLÄGE, a la venta en Ikea. / LP/DLP

Estos consejos no solo ayudan a preparar tu casa para el otoño de una manera organizada y eficiente, sino que también facilitan una transición agradable a la rutina post-vacacional. La importancia de tener un hogar organizado va más allá del orden físico, ya que impacta en nuestro bienestar emocional y mental.