Cómo eliminar las manchas más comunes del verano en tu ropa: crema solar, helado, gazpacho, vino, sudor...

El verano trae consigo no solo días de descanso y actividades al aire libre, sino también algunas manchas inevitables en la ropa. Desde la crema solar, el gazpacho y el vino, hasta el helado y el sudor, estas imperfecciones pueden ser fastidiosas y, si no se tratan rápidamente, podrían resultar difíciles de eliminar, por lo que no puedes dejar pasar mucho tiempo sin eliminarlas para evitar que queden impregnadas en tus prendas.

Por suerte, existen una serie de trucos que te ayudarán a lidiar con las manchas más comunes de la temporada y garantizar que tu ropa se mantenga en perfecto estado. Entre los consejos, están los que ofrece la conocida organizadora del hogar y madre de siete hijos, Bego La Ordenatriz (@la_ordenatriz).

A continuación, te detallamos algunos consejos para dejar como nueva tu ropa tras el verano.

Protectores solares. / La Provincia

Manchas de crema solar

El uso de protector solar es fundamental para protegerse de los dañinos rayos UV. Sin embargo, también es una de las causas más comunes de manchas en la ropa durante los meses estivales.

La Ordenatriz recomienda aplicar alcohol (de farmacia o de limpieza), frotar un poco y lavar.

Para los autobronceadores más resistentes, recomienda que si no ha quedado bien a la primera, se repita la operación y si aun así queda algo de mancha, aplicar bicarbonato y agua oxigenada. Deja actuar durante 20 minutos y pon la prenda a lavar de nuevo.

Manchas de sudor

El calor del verano provoca sudoración y, a menudo, manchas antiestéticas en la ropa. Lo mejor es tratar estas manchas lo antes posible. Una solución es crear una pasta de bicarbonato sódico con agua, frotarla sobre las manchas y luego lavar como de costumbre. También puedes empapar la prenda en una mezcla de vinagre y agua a partes iguales, dejar actuar cinco minutos, enjuagar con detergente y dejar en remojo antes de lavar con agua fría.

El exceso de sudoración aumenta el riesgo de infecciones hasta en un 300%. / Adobe Stock.

Manchas de cloro y salitre

Los días entre la piscina y la playa pueden dañar tu ropa de baño debido al cloro y el salitre. Apenas llegues a casa, enjuaga tu bikini o bañador con agua fría y quita cualquier rastro de arena. Para secar, evita exponerlos directamente al sol, ya que esto puede decolorar y dañar el tejido.

Gafas de sol en una playa / Pexels

Manchas de helado

Para las manchas de helado de chocolate, Bego La Ordenatriz recomienda usar agua fría y jabón. Es importante evitar el agua caliente porque puede hacer que la mancha se fije aún más en el tejido. Al seguir estos pasos, las prendas quedarán como nuevas:

Aplicar agua fría y jabón sobre la mancha Frotar suavemente y enjuagar con agua fría nuevamente Lavar en la lavadora como de costumbre

Para los demás sabores de helado, Bego sugiere métodos diferentes en función del tipo de mancha:

Restos de helados (excepto chocolate): utilizar bicarbonato y jabón. Dejar actuar la mezcla durante 30 minutos antes de lavar. Si temes que la prenda destiña, usa jabón blanco de manos.

Fresas y helados de chocolate. / Pexels

Polos (especialmente los que contienen colorantes): mezclar bicarbonato y agua oxigenada. Aplicar sobre la mancha y dejar actuar durante 20 minutos antes de lavar. Es importante no sobrepasar este tiempo para evitar que el color de la prenda se altere, y no exponer la mezcla al sol.

Manchas de sangre

Las actividades al aire libre son propensas también para sufrir raspones. Si esto sucede, trata la mancha de sangre rápidamente con agua fría, nunca caliente, ya que esta podría fijar la mancha. Si tienes jabón neutro, frota la mancha mientras enjuagas con agua fría.

Otra técnica eficaz es aplicar agua oxigenada directamente sobre la mancha y enjuagar igualando proporciones con agua para prendas delicadas.

Manchas de vino

El vino está presente en muchas comidas familiares y de amigos y de forma accidental se provocan caídas accidentales de vino en el mantel o en la ropa. Hay varios remedios que puedes aplicar para quitar las manchas de vino.

La Ordenatriz recomienda aplicar vino blanco o gaseosa y lavar con normalidad cuando se llegue a casa. Pero si la mancha ya está seca, sugiere que el percarbonato es lo más eficaz.

Los pasos a seguir son los siguientes:

Hay que disolver primero el percarbonato en agua tibia para que no cause decoloración en tejidos de color.

No lo dejes en remojo más de 30 minutos . Si después de lavar quedase algo de mancha, repite sin problema.

. Si después de lavar quedase algo de mancha, repite sin problema. Si la prenda que vas a lavar, te ha desteñido alguna vez, significa que no es un color estable y, por lo tanto, mejor no utilizar este sistema.

Si el vino es bueno, los taninos que contiene manchan más y son más difíciles de quitar… pero salen, dice La Ordenatriz. "¡Solo es cuestión de repetir!, recomienda

Manchas de gazpacho

El gazpacho fresco es un placer de verano, pero suele dejar manchas complicadas. Debido a que son manchas oxidables, es recomendable dejarlas en remojo en agua fría con un agente quitamanchas con oxígeno activo. Después de un suave frotado, deja reposar durante media hora.

Gazpacho. / Pxhere

Si la mancha es particularmente extensa, aplica el producto directamente antes de lavar normalmente.

Manchas de césped

Las manchas de césped son un clásico del verano. Para eliminarlas, sumerge la prenda manchada en un recipiente con agua tibia o incluso en leche fría si está hecha de algodón o lino. Para manchas más secas, trata previamente con un poco de zumo de limón y enjuaga con agua tibia.