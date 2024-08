Niño Becerra sobre el 'postrabajo': "Pienso que es mera utopía"

En los últimos años, diferentes análisis en el campo del trabajo han abierto el debate de abolir las funciones laborales a cambio de una renta que se equipare al salario. Este pensamiento del 'postrabajo', cuyos primeros pasos se centran en la mejora de la calidad del empleo, también evoluciona hasta defensores de puntos más extremos.

Dentro de la precariedad que existe en muchos puestos de trabajo, con asuntos importantes cada vez más relevantes y tabúes del pasado con los problemas de salud que también aparecen en la escena pública, todas estas teorías se siguen analizando desde distintos puntos de vista por los expertos.

Santiago Niño Becerra, economista conocido por aparecer en distintos medios de comunicación y bastante activo en redes sociales, ha dado su visión sobre este controvertido tema. En un hilo publicado en X, anteriormente Twitter, el experto ha señalado que "el postrabajo es un concepto interesante".

Sin embargo, el economista ha dejado claro que "mientras la productividad no sea lo suficientemente elevada como para pagar una renta equivalente al salario, pienso que es mera utopía". Un tema que no es baladí, ya que esos ajustes muchas veces no se tienen en cuenta para hablar de este asunto.

En segundo lugar, Niño Becerra apunta que "si la productividad -generada por máquinas, evidentemente- es elevadísima, ¿para qué va a ser necesaria la mayoría de una población que consumirá unos recursos muy superiores a los que consumieron las máquinas sin aportar nada?".

"Llegados a ese punto podría hablarse de un concepto nuevo: 'la postpoblación': el núcleo demográfico mínimo y necesario para mantener el sistema, y que sería el 5% del que Rifkin habló hace ya casi quince años", remató Santiago Niño Becerra en el último tuit de este hilo que ha generado un posterior debate en las respuestas.