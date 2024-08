Los trucos para blanquear tu sonrisa sin dañar los dientes: recomendado por dentistas

La sonrisa es una de las primeras percepciones que tenemos de una persona, siendo algunas de ellas inolvidables. Cada persona tiene una dentadura muy particular y, con ella, un encanto diferente, convirtiéndose en una cuestión de gustos que una sonrisa nos atraiga más que otra. Pero la característica que la mayoría acostumbra a valorar positivamente es el color de los dientes.

Una dentadura blanca y sin manchas da sensación de limpieza y salud bucal. Con la edad, los vicios y otros motivos, los dientes van perdiendo su color original y amarilleciéndose. Es por ello que los expertos en odontología llevan siglos detrás de una solución, remontándonos al antiguo Egipto, donde ya se buscaba la recuperación de la sonrisa blanca con mezclas de vinagre y polvo para pulir.

A ese despropósito se le han sumado otros con el paso del tiempo, hasta una actualidad que apuesta por métodos menos corrosivos y más profesionales y seguros. El problema es que estos tratamientos, hechos con geles de peróxido de hidrógeno de alta concentración activados con luz LED, pueden tener costes no accesibles para todo el mundo.

Así empieza la rueda de la desinformación: la necesidad de la sonrisa perfecta llega a las redes sociales, donde se hace eco de algunos 'trucos' para el blanqueamiento casero, que acaban por estropear más el esmalte de quienes lo intentan. Es por ello que el medio Esquire ha querido hablar con diferentes odontólogos sobre métodos que realmente funcionan sin poner en peligro la salud bucodental.

Trucos de los dentistas

Primero, la principal recomendación de los expertos ha sido la pasta de dientes blanqueante, que ya comercializan una gran variedad de marcas. Los profesionales han asegurado la eficacia de estos productos, unos "dentífricos de uso diario o puntual, con ingredientes activos de acción blanqueante que ayudan a eliminar el sarro y las manchas, siempre y cuando estas sean superficiales y no afecten a la dentina, el tejido que hay bajo el esmalte", advierte Arantxa Sainz de los Terreros, farmacéutica responsable de formación de Laboratorios Viñas.

En segundo lugar, los diferentes odontólogos entrevistados recomiendan combinar dichas pastas de dientes blanqueantes con colutorios de la misma finalidad. Entre ellos, Beatriz de Tapia, periodoncista, recomienda el más reconocido del mercado: el de Listerine, que "tiene un enjuague bucal sin alcohol, clínicamente probado, para ayudar a conseguir unos dientes más blancos en tan solo 1 semana".

Por último, que no menos importante, recuerdan una opción que parece un tanto olvidada y en la que coinciden como una de las mejores y menos agresiva de las opciones: las tiras blanqueadoras dentales, que prometen unos resultados visibles prácticamente instantáneos, además de considerarse "seguras para el esmalte" y sin causar sensibilidad.

El método de uso también queda especificado: se recomienda utilizarlas mínimo 14 días seguidos y máximo 28, además de un mantenimiento esporádico -y opcional- de 1 o 2 tiras por semana, tal como explica Laura Gil-Vernet, protésica dental y odontóloga. Los resultados acostumbran a perdurar hasta dos años, pudiendo repetirse el método cada 2-3 años, siempre y cuando se mantenga una buena salud bucal.

Consejo importante

Todos los métodos mencionados anteriormente no serán efectivos ni se conseguirán los mismos resultados si no se siguen unos buenos hábitos de higiene bucodental. Concretamente, los especialistas ponen el foco en un consejo que muchas personas no aplican o desconocen, además de los ya sabidos tres lavados diarios.

Dientes de leche en adultos: ¿cuáles son las causas y las consecuencias de este problema poco conocido pero común? / Freepik

Se trata de tener cuidado con los alimentos que pueden teñir el diente, como el café o el tabaco. En estos casos, se debe de lavar la dentadura lo antes posible e impedir así que los pigmentos se depositen en el esmalte. Algunos de los principales productos que pueden manchar los dientes son los siguientes:

Café

Tabaco

Té

Vino tinto

Salsa de soja

Vinagre de Módena

Bebidas energéticas

Zumos de frutas o cítricos

Cacao

Frutas y verduras de color intenso (como la remolacha o los frutos rojos)

Kits blanqueadores: ¿sí o no?

Pues no. Los expertos señalan que esta opción es de las menos fiables del mercado, ya que este tipo de productos tienen un gran inconveniente: "Como los moldes protectores no son específicos para cada persona, pueden dar lugar a un efecto blanqueante irregular, irritación gingival o sensación de dolor o incluso una ingesta accidental del producto blanqueante", advierte Arantza Sainz.