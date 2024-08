¿Cuáles son las peores papas fritas del mercado? Esto es lo que dice la OCU

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analizado diferentes marcas de papas fritas, concretamente 331, y ha desvelado cuáles son las peores. En España, las papas de paquete se posicionan como uno de los aperitivos más populares.

Pese a su popularidad, el estudio realizado por la OCU desvela que una gran parte de las marcas analizadas poseen un alto nivel de calorías. Esto convierte al aperitivo en uno de los menos recomendados por los expertos.

Una nueva lista de las mejores patatas fritas para pecar. / Freepik

¿Cuáles son las peores marcas?

Las papas Ruffles sabor jamón y las onduladas de Consum, también de sabor jamón, se posicionan como las más peligrosas del mercado. Según alerta la OCU, estas pueden "contener un compuesto recién formado 4-MI que es sospechoso de ser cancerígeno".

En lo que respecta al resto de la muestra, prácticamente la mitad utiliza aromas. Tal es la importancia de estos aromas que la Unión Europea (UE) decidió recientemente prohibir algunos aditivos de aroma ahumado. Aquí puedes leer más información sobre este tema.

¿En qué consiste la prohibición de la Unión Europea?

Hace unas semanas, algunos usuarios de redes sociales se hicieron eco de la supuesta prohibición por parte de la Unión Europea (UE) de las famosas papas de jamón. Las reacciones de los amantes del aperitivo fueron diversas.

Sin embargo, la UE, a través de su perfil de Twitter (ahora X), comunicó a los usuarios de qué se trataba la supuesta prohibición. "Últimamente, has podido leer muchos titulares anunciando que la UE prohíbe las papas sabor jamón ¿Es verdad? No". De esta forma anunciaba la Comisión Europea que el producto no desperecería de los supermercados.

En el mismo mensaje la organización comunicaba a los usuarios que lo que se prohibirá son "algunos aditivos de aroma ahumado utilizados para su producción, por lo que con una receta que no incluya estos aditivos se podrán seguir fabricando".