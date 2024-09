¿Qué alimentos debes evitar para vivir los máximos años posibles?: el científico Silvio Garattini tiene la respuesta

Habrás oído que para vivir durante muchos años no se deben comer ultraprocesados ni azúcares, también que si quieres vivir muchos años debes practicar deporte y llevar un estilo de vida muy saludable con una correcta alimentación. Esto es totalmente cierto, pero lo que el investigador italiano cuenta te sorprenderá.

Silvio Garattini es presidente y fundador de Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri. Por otro lado, acaba de ser premiado en Milán por su larga carrera dedicada a la investigación médica.

La importancia del descanso

Para Silvio la clave es el bienestar integral, ya que si llevas una buena alimentación, duermes al menos siete horas y realizas una actividad física acorde a tu edad estás comprado todas las papeletas para conseguir una vida longeva.

"Las calorías deben ir acorde con lo que haces", explica Garattini. Esto se debe a que hay quienes realizan las cinco comidas del día, pero luego llevan una vida sedentaria por lo que su cuerpo no necesita tanto alimento si no va a realizar actividad.

Él adapta sus comidas a su forma de vida por lo que no almuerza y solo toma dos comidas durante el día. Es sorprendente como a sus 95 años se encuentra en plena forma, todo esto gracias al estilo de vida que ha escogido.

Dieta mediterránea

Los estilos y la calidad de vida han mejorado con el paso de los años. Antes a una persona de 50 años se le consideraba mayor y moría, en cambio, ahora la esperanza de vida es mucho más larga.

El investigador asegura elegir una alimentación variada, potenciando las frutas y verduras para acompañar a los pescados y los carbohidratos y reduciendo el consumo de carnes y gasas. Se deben tomar pero no con frecuencia.

La Provincia

Medicamentos

La mejor medicina para el ser humano es vivir el día a día con naturalidad, es decir, Garattini explica que los medicamentos son necesarios y que deben de tomarlo si te los recetan. Sin embargo, insiste en que no debemos hacernos dependientes de ellos.

Para conseguir una larga vida no hay que erradicar los alimentos que no son beneficiosos para nuestra salud, si no hay que comerlo en ocasiones puntuales. La clave para la longevidad es mantener una vida activa tanto física como mentalmente.

Las actividades sociales son uno de los principales motivos, ya que al realizarlas tu mente desconectar de la rutina y a aprender nuevos intereses.