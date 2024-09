El lado oscuro de Shein: lo que no te cuenta cuando participas en sus juegos

Shein es una tienda online de artículos `low cost´ donde puedes encontrar desde prendas de vestir hasta utensilios para tu cocina, todas las cosas que se te ocurran para comprar podrás encontrarlas en este web a precios de ensueño.

Esta tienda cada día está más en auge debido a la variedad de artículos que puedes encontrar en ella. Tienen su origen en china, pero actualmente trabaja en más de 220 países de todo el mundo. Gracias a sus bajos precios y a TikTok e Instagram esta compañía ha disparado sus ventas. Muchos son los usuarios que compran en ella gracias a los códigos de descuento que proporcionan las influencers.

Además, tiene imitaciones de otras marcas de ropa como Zara. Podrás lucir los outfits más virales a precios únicos gracias a un apartado que tiene para buscar los productos a través de imágenes. En él tú puedes introducir una foto de los artículos que busca de otras tiendas y te muestra las prendas similares.

Juegos Shein

La empresa china propone una serie de juegos dentro de su app, uno de los más famosos en estos últimos meses ha sido la ruleta para ganar 300 € e invertirlos en tus compras en la web.

No todo es oro lo que reluce, ya que conseguir ese dinero no es tan fácil como parece porque no depende solo de ti, necesitas a tus amigos para poder conseguirlo.

Los juegos de Shein están repletos de trucos y trampas para que te cueste al máximo conseguir el dinero, pero es cierto que hay quienes lo consiguen y los repartidores maldicen los juegos cuando tienen una gran cantidad de pedidos para repartir.

¿Cómo participar?

Para participar en este tipo de juegos de Shein necesitas seguir los siguientes pasos:

Descargarte la app. Los juegos se llevan a cabo a partir de la app no de la web, por lo que es necesario descargarla para participar , acceder a los premios ya a las ventajas por ser usuario.

Los juegos se llevan a cabo a partir de la app no de la web, por lo que es necesario , acceder a los premios ya a las ventajas por ser usuario. Crear cuenta. Registrarte en Shein es fundamental y lógico para poder participar en sus juegos.

es fundamental y lógico para poder participar en sus juegos. Suerte. La ruleta es un juego de azar por lo que encomendarse a la suerte es necesario para obtener premio.

Tips para conseguir premio seguro