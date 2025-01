Los pronósticos de Esperanza Gracia para el mes de enero de 2025, signo a signo

El año 2025 ya está aquí y viene cargado de la energía del 9, la cifra que suman los números del nuevo año. El 9 representa el fin de un ciclo, por lo que estos doce meses estarán marcados por cambios que favorecerán el renacer de nuestras ilusiones, el comienzo de nuevas metas, la renovación de ideas… Esto afecta todos los signos del zodiaco, según las predicciones para el mes de enero de la astróloga Esperanza Gracia. Los pronósticos para enero de la astróloga española, que pueden seguirse en su canal de YouTube, están marcados por el influjo de los planetas Júpiter, Mercurio y Marte, así como la Luna en Cuarto Creciente.

Este año la fuerza de tus deseos no va a poder frenarla nada ni nadie. A medida que avancen los días, sentirás que muchas de las cosas que pensabas que eran inamovibles, de la noche a la mañana, cambian para ti. Abocado a vivir, muchas veces, situaciones desagradables o dolorosas, es el momento de romper etiquetas, experimentar rumbos nuevos, reinventarte… Puede que, en ocasiones, te sientas confuso y no tengas claros tus objetivos, pero el Cuarto Creciente en tu signo, el día 6, te va a transmitir la energía que necesitas para no venirte abajo y va a atraer la suerte a tu vida.

Con Urano en tu signo desde 2019, todo tu mundo se halla inmerso en una etapa de transformación, de evolución, de grandes cambios…; así que, cuanto menos te aferres al pasado, mucho mejor. Tu capacidad para sobreponerte ante las adversidades, en sintonía con una corriente astral que te empuja a brillar y a darlo todo propicia un 2025 excitante y lleno de desafíos. Tauro, este mes atrévete con esa ilusión que llevas tiempo queriendo hacer realidad. ¿Habrá peligros que tendrás que sortear? Muchos, pero ninguno te hará naufragar.

Con el tránsito de Júpiter por tu signo durante los primeros seis meses, la suerte va a ser tu compañera de viaje, y notarás que tu vida está tomando el rumbo que tú querías. Pese a todo, nunca debes bajar la guardia, y esas dudas que, en ocasiones, te asaltan, debes alejarlas rápidamente de ti porque, de lo contrario, puede que se haga tarde… Y cuando pienses que no estás donde quieres estar, repítete que cada día estás más cerca de estarlo. Este mes tienes que vencer tu resistencia a dejarte llevar por lo que sientes para conseguir una mayor sintonía con los que te rodean. Es el momento de dar las gracias por eso que ya no esperabas y te demostró que eras tan fuerte que te merecías tenerlo.

Has estado durante mucho tiempo rompiendo muros y frenando envidas y traiciones, y al final lo has logrado. Por eso, el destino te invita a disfrutar al máximo de la vida, sin aferrarte al pasado. Este año no puede ser más afortunado para ti. Comienzas 2025 con una vitalidad arrolladora, que te transmite Marte desde tu signo, donde permanecerá hasta el 8 de abril. Serán meses en los que disfrutarás de una gran energía y vitalidad, aunque hasta el 24 de febrero va a estar retrógrado, y tú puede que estés más impulsivo e irreflexivo que de costumbre, y corras el riesgo de tomar decisiones equivocadas.

2025 va a ser para ti un año de cambios en el que se disiparán esas nubes que han nublado tus ilusiones en los últimos tiempos y podrás superar las adversidades que bloqueaban alguno de tus proyectos. Te espera un comienzo de año prometedor, marcado por el deseo de no quedarte anclado en tu zona de confort y de poner siempre el foco en aquello que favorece tu vida y tus intereses. Enero va a ser un mes muy intenso, dinámico y lleno de posibilidades para ti. Dosifica tus energías porque te espera un desafío a largo plazo. No cierres ninguna puerta, al menos, asómate y mira qué hay detrás de ella. Puede que el destino te sorprenda gratamente.

Este mes, aunque vas a poder demostrar lo mucho que vales, al mismo tiempo, vas a relajarte un poco con esa autoexigencia que te caracteriza y vas a permitirte cometer errores, ser menos analítico, ser menos autocrítico contigo mismo, cuando no se cumplan tus expectativas… ¿Y sabes a qué se debe este cambio interno que estás experimentando? A que, por fin, te das cuenta de que necesitas descargarte de responsabilidades, necesitas ser más flexible, huir de las personas negativas, pensar más en ti… Virgo, a base de caídas y decepciones, te has curtido la piel, y en este comienzo de año ya nada va a poder contigo.

Comienzas el año dispuesto a dejar atrás esos pesados lastres que te impiden avanzar y no te ponen en la mejor disposición para conseguir lo que deseas. Los buenos aspectos de Mercurio, el planeta de la comunicación, al comenzar el año, te garantizan que tendrás mucha lucidez en todo lo que emprendas, y es un buen momento para tomar la iniciativa en los temas profesionales y te anuncian más de una prometedora oportunidad de ganar dinero. Es un periodo muy favorable también para abrir vías de comunicación con tu familia o con las personas que quieres, consiguiendo que las aguas vuelvan a su cauce y que los malentendidos sean aclarados y olvidados.

Comienzas el año con Marte, el planeta de la acción, muy bien aspectado hasta el 18 de abril, y vas a tener energía a raudales. Te sentirás con fuerza e iniciativa para emprender cualquier empresa que te propongas. Ahora bien, hasta el día 24 de febrero estará retrógrado y te conviene reflexionar antes de pasar a la acción porque puedes tomar decisiones equivocadas espoleado por tus impulsos. Venus, el planeta del amor, muy bien aspectado desde el inicio del año hasta el 4 de febrero, puede traerte buenas noticias y alegrías en tu vida social y sentimental. Eres tú quien va a mandar en tus emociones.

Mercurio, el planeta que ensalza la comunicación, el pragmatismo, la sensatez y la inteligencia, transitará por tu signo desde el inicio del año hasta el 8 de enero. Tu inteligencia estará muy avivada y analizarás las circunstancias al detalle, lo que te llevará a actuar con acierto y a conseguir el éxito. Este mes vas a tener la oportunidad de dirigir tu vida en la dirección que deseas, y para ello contarás con la pasión y el empuje que tú siempre pones en todo lo que haces. Prepárate para agarrar al vuelo las oportunidades y disfrutar de los éxitos que vas a conseguir.

2025 viene marcado por una energía de cambio y renovación que te empuja a desmarcarte del pasado para iniciar un nuevo ciclo. Y tienes la fortuna de comenzar el año con Mercurio, en tu signo desde el 8 al 28 de enero, que potencia tu inteligencia y te aporta una gran claridad de ideas para tomar las decisiones que necesitas y que vienes postergando. Vas a actuar con una gran lucidez, lo que te permitirá acortar caminos para llegar a donde te propongas de la manera más fácil, sin permitir que ninguna inseguridad o temor te frene. Deja que afloren esos sentimientos que a veces encierras bajo una capa de necesidades y deberes por miedo a descubrir que tienes un corazón tierno…

Plutón, que sigue transitando por tu signo este año, intensifica, si cabe más aún, tu personalidad innovadora y original, y puede cambiar tu vida con algún giro inesperado. Cuando el planeta Mercurio transite por tu signo, del 28 de enero al 14 de febrero, notarás que tu mente está muy lúcida y conectarás con facilidad con los que te rodean. Plutón en tu signo potencia tu capacidad de cambio y renovación. Con su energía pionera, vas a romper moldes y serás más original y vanguardista que nunca. Tu visión del mundo puede cambiar mucho y eso te ayudará a llevar a cabo importantes transformaciones en tu vida

Comienzas 2025 con una poderosa energía astral que te transmiten los planetas Neptuno, Saturno y Venus en tu signo. Neptuno, tu regente, transitará por tu signo hasta el 30 de marzo, y su influjo potencia tu intuición, espiritualidad, imaginación, creatividad… Saturno, que estará en tu signo hasta finales de mayo, va empujarte a cambiar patrones de conducta que no te han dado buenos resultados en el pasado. Venus, en tu signo hasta el 4 de febrero, contribuye a que estrenes el año con alegría y con la suerte de cara en los asuntos del corazón.