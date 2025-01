Los pronósticos de Esperanza Gracia para la semana del 4 al 10 de enero, signo a signo

El nuevo año 2025 marca el ranking de los signos del horóscopo para esta semana del 4 al 10 de enero de 2025. De acuerdo con las predicciones de la astróloga Esperanza Gracia, ocupa la primera posición Piscis seguido de Sagitario, Aries, Libra, Capricornio, Escorpio, Cáncer, Virgo, Tauro, Leo, Géminis y cierra el círculo Acuario. Los pronósticos de la astróloga española, que pueden seguirse en su canal de YouTube, están marcados por la evolución de los astros y la Luna. El día 6 de enero el Cuarto Creciente en Aries nos llena de energía para afrontar cualquier reto y no rendirnos. Ese mismo día Marte retrógrado ingresa en Cáncer, y los signos de agua -Cáncer, Escorpio, Piscis- deben estar alerta para no actuar de forma impulsiva. El día 8 Mercurio ingresa en Capricornio, y los signos de tierra -Tauro, Virgo, Capricornio- tienen un momento fabuloso para exámenes y entrevistas de trabajo.

Con el planeta Venus en tu signo, tienes una magia especial y un carisma que cautivará a todo el mundo. El amor será vibrante y las aristas de tu vida se suavizan para que seas feliz. Obtendrás buenos resultados en lo que hagas porque tu estado de ánimo será muy optimista y activo. Puede llegar la oportunidad de ganar un dinero con el que no contabas.

El planeta Mercurio transita por tu signo hasta el día 8 y, bajo su influjo, estás ingenioso y brillante, y te entenderás de maravilla con los que te rodean. Dispondrás de una gran creatividad e iniciativa, siendo un buen momento para los acuerdos y contratos. Pueden llegar sorpresas agradables que te harán sentirte decidido y lleno de energía.

Tú eres muy aventurero y lanzado, y no temes a nada, y esta semana aún lo serás más, ya que, con el Cuarto Creciente de la Luna en tu signo, el día 6, derrocharás vitalidad y energía. Es un buen momento para avanzar en tus planes y salir vencedor porque no van a poder contigo. La creatividad y la originalidad te darán muy buenos resultados. Presume de ser distinto.

Tendrás fuerza para encarar asuntos que han quedado paralizados por impedimentos varios. Por ello, si sientes que ahora es el momento de hacer cambios en tu vida, no lo dudes más y ponte a ello. Vas a arriesgar un poco, pero el resultado será positivo. Evita la tentación de iniciar aventuras o coqueteos con alguien del pasado que puede reaparecer. No mires atrás.

Muchas felicidades. Con el Sol en tu signo y también con Mercurio, a partir del día 8, te sientes protegido por el Cosmos y te resultará más fácil mirar al futuro con optimismo y ser más atrevido. Tendrás la mente muy lúcida para avanzar con seguridad por el camino trazado. Estarás sociable y con ganas de divertirte y de disfrutar de los amigos.

Por fin te has dado cuenta de que tienes que tomar esa decisión que vienes pensando porque intuyes que va a ser positiva para ti. Los buenos aspectos del planeta Venus te ofrecen días propicios para enamorarte o consolidar una relación. Podrás superar desacuerdos y enredos amorosos. Adiós a las preocupaciones; disfruta de la vida como te mereces.

El día 6 Marte retrógrado ingresa en tu signo y vas a sentir un vendaval de energía que te impulsa a actuar y a no conformarte si algo no sale como esperabas. Pero necesitas reflexionar para que tu precipitación no malogre nada de lo que quieres. Te esperan días agradables y felices en tus relaciones, y vas a encontrar en los que te quieren el apoyo que necesitas.

Puedes enfrentarte a situaciones inesperadas que te desestabilicen. Intenta tomar distancia de todo aquello que te altera y no asumas responsabilidades que no son tuyas. Pasar tiempo con los que quieres será la mejor manera de recuperar la calma. Vas a destacar en tareas que requieran concentración y minuciosidad; confía en ti y pronto verás los resultados de tus esfuerzos.

Quizá no era este el comienzo del año que tú soñabas, pero estás protegido por el Cosmos y esas decepciones que has podido sufrir van a pasar pronto. Busca el equilibrio entre cabeza y corazón para actuar como más te conviene y acertar en tus decisiones. La Luna en tu signo, los días 7, 8 y 9, te abre un abanico de posibilidades que ni siquiera imaginabas. Atento.

Empiezas el año con un sabor agridulce por algo que ha sucedido y ha herido tus sentimientos. Pasa página, que la energía de la Luna Creciente te da fuerzas para olvidar y sonreír al futuro. Pueden llegar novedades a tu vida que te hagan muy feliz. Aleja cualquier pensamiento negativo que te lastre y no te permita valorar lo que tienes. Pueden venir nuevas fuentes de ingresos.

Las dificultades que puedes tener ahora te ayudarán a avanzar más rápido después, y vas a contar con la ayuda de la Luna Creciente en tu signo, el día 10, para abrirte puertas y encontrar facilidades en tu camino. Es una buena semana para proyectarte hacia el exterior y buscar contactos lejos de tu entorno habitual. Puede llegar algo inesperado que cambie tu vida.

Quizá estés un poco desanimado en este inicio del año, pero si te relajas y le quitas dramatismo a los problemas, encontrarás la solución para cada asunto pendiente. Sentirás la necesidad de alejarte de lo que te perturba y dejar de lado cualquier convencionalismo que te frena. No te precipites y ten calma, que todo llegará cuando sea el momento.