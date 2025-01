¿Quieres un hogar ordenado este 2025? Descubre cómo conseguirlo con estos 7 consejos

Comenzar el año con un hogar limpio y ordenado puede tener un impacto positivo en nuestra productividad, salud mental y bienestar emocional. En este artículo, te ofrecemos 7 consejos sencillos para deshacerte del desorden, organizar tus espacios y transformar tu casa en un lugar de paz y armonía.

1. Elimina el desorden

El primer paso es abordar esos pequeños focos de desorden que se acumulan en las zonas más transitadas de la casa, como la cocina, el recibidor o las mesitas de noche. Para evitar que estos espacios se desordenen con facilidad, la clave está en designar un lugar específico para cada objeto.

Utiliza cestas, bandejas o cajas decorativas para organizar los objetos. Por ejemplo, una bandeja para las llaves en el recibidor o una caja para las medicinas en la mesita de noche. Así, mantendrás estos espacios ordenados y funcionales.

2. Dile adiós a lo que ya no necesitas

Es habitual acumular objetos que vamos dejando "para después" en cajones y armarios. Es hora de deshacerte de todo lo que ya no necesitas. Tira recibos antiguos, dona ropa que ya no uses y organiza todo lo que has ido guardando.

Como dice el dicho, "para crear la vida que quieres, debes deshacerte de lo que ya no quieres". Además, ganarás espacio en tu hogar.

3. Renueva tu espacio

Un simple cambio en la distribución de tus muebles puede dar un nuevo aire a tu hogar. Mueve el escritorio hacia una ventana o la lámpara de pie a otra esquina de la habitación. No solo renovarás tu espacio, sino que también podrás limpiar el polvo que se acumula debajo de los muebles.

4. Cristales impecables

Es habitual limpiar los cristales de manera superficial, pero con el tiempo se acumulan manchas difíciles de quitar. Para una limpieza profunda, mezcla partes iguales de agua y vinagre blanco en un pulverizador, rocía los cristales, deja actuar 5 minutos y limpia.

Para limpiar los rieles de las ventanas, mezcla bicarbonato de sodio con agua oxigenada y agua. Esta solución eliminará el moho y el sarro de manera eficaz.

5. Renueva tus textiles

Deshazte de sábanas viejas, toallas desgastadas y textiles que no has usado en el último año. Dona lo que esté en buen estado y crea espacio para nuevos juegos de cama y textiles para el hogar.

Unos textiles nuevos pueden transformar la estética de tus espacios y aportar una sensación de frescura a tu hogar.

6. Limpieza a fondo de electrodomésticos

Los electrodomésticos acumulan suciedad, polvo y moho, lo que puede afectar a su funcionamiento. Limpia tus electrodomésticos de manera profunda al menos cuatro veces al año. Consulta el manual de instrucciones de cada aparato para desmontarlo y limpiarlo correctamente.

Una limpieza regular prolongará la vida útil de tus electrodomésticos y evitará averías.

7. Establece rutinas de limpieza

La limpieza no debe ser una tarea que solo realizas una vez al año. Establece rutinas de limpieza diarias o semanales. Limpia los espacios más transitados con frecuencia, desordena cada noche y haz una limpieza más profunda cada cierto tiempo.

La constancia es clave para mantener tu hogar ordenado y limpio durante todo el año.