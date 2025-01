Deshazte del desorden: más de 20 objetos que debes eliminar de tu hogar ahora mismo

En todos los hogares se acumulan objetos que, aunque en su momento tuvieron un propósito, ahora solo ocupan espacio y generan desorden. En este artículo, te ofrecemos una guía práctica para identificar y eliminar los más de objetos comunes que debes desechar hoy mismo, liberando espacio, energía y transformando tu casa en un espacio más funcional y armonioso.

La cocina: el epicentro del desorden

La cocina es, a menudo, una de las áreas más propensas al desorden. ¿Cuántos utensilios y electrodomésticos acumulas sin usar? Vende o dona aquellos aparatos eléctricos que ya no necesitas, especialmente si no los has utilizado en mucho tiempo. Seguro que alguien en tu entorno estará encantado de recibirlos.

Un armario ordenado. / LP

Cajones y armarios

Todos tenemos un cajón o armario donde almacenamos aparatos electrónicos antiguos, cables y cajas que ya no utilizamos. Es hora de deshacerse de estos objetos obsoletos. Antes de desecharlos, asegúrate de borrar la memoria de los dispositivos para proteger tu información personal. Recicla o vende de nuevo al fabricante los dispositivos que lo permitan, incluso puedes obtener un bono para la compra de un modelo nuevo.

¿Cuántas bolsas de tela y de supermercado tienes?

La acumulación de bolsas de tela y de supermercado reutilizables es otro problema común. Utiliza las bolsas sobrantes para envolver regalos, llévalas a tiendas de segunda mano o dónalas a un banco de alimentos.

Objetos que debes eliminar de tu hogar hoy mismo

Más allá de la cocina y los aparatos electrónicos, existen otros objetos que debes eliminar de tu hogar hoy mismo:

Regalos que no te gustaron o no tienen utilidad. Si no los usas, no los guardes. Revistas viejas o releídas. Escanea o fotografía lo que te interese y deshazte del resto. Pintaúñas viejos, caducados o que no uses. Si no los has usado en años, no los uses. Zapatos viejos, dañados o que no te pones. Dónalos o tíralos. Ropa interior vieja o desgastada. Renueva tu ropa interior de forma regular. Bufandas, gorros, guantes y pañuelos que no usas. Si no los has usado en un año, deshazte de ellos. Pilas viejas sin saber si funcionan. Desecha las pilas de manera responsable. Camisetas viejas. Reduce al máximo la cantidad de camisetas viejas. Recibos viejos. Escanea los recibos que necesites y deshazte del papel. Cremas para la piel y productos para el pelo caducados. Tíralos inmediatamente. Joyería y bisutería oxidada o que no te pones. Dónalas o deséchalas. Móviles y carcasas antiguas. Recíclalas de manera responsable. Cojines y almohadas viejas y deformadas. Renueva tu ropa de cama con regularidad. Pendientes desparejados o que te hacen daño. Tíralos sin pensarlo. Calcetines dados de sí o viejos. No acumules calcetines en mal estado. Artículos y luces de navidad viejos o que ya no funcionen. Deséchalos después de cada Navidad. Toallas manchadas, deshilachadas o viejas. Reemplázalas por nuevas. Gomas, diademas y horquillas para el pelo que no use. Deshazte de ellas. Medicinas caducadas o que no sabes para qué son. Llévalas a un punto SIGRE de la farmacia. Maquillaje roto, seco o caducado. Tira todo lo que no te sirve, incluidas brochas y esponjas en mal estado.

Quédate solo con lo que realmente te haga feliz, utilices y te aporte algo en tu vida. Libérate de la acumulación innecesaria de objetos y verás cómo tu hogar se transforma en un espacio más ordenado, funcional y tranquilo.