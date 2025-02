Los pronósticos de Esperanza Gracia para el mes de febrero de 2025, signo a signo

El año 2025 está dominado por la energía del 9, la cifra que suman los números del año. El 9 representa el fin de un ciclo, por lo que estos doce meses estarán marcados por cambios que favorecerán el renacer de nuestras ilusiones, el comienzo de nuevas metas, la renovación de ideas… Esto afecta todos los signos del zodiaco, según las predicciones para el mes de febrero de la astróloga Esperanza Gracia. Los pronósticos para febrero de la astróloga española, que pueden seguirse en su canal de YouTube, están marcados por el influjo de los planetas Venus, Mercurio y Marte, así como de la Luna.

La vida te sonríe en febrero. Ahora bien, no te enganches al pasado porque podrías condicionar tu futuro y dejar pasar interesantes oportunidades. El día 4, el planeta Venus ingresa en tu signo, y sube los termómetros de la pasión. Aries, con Venus en tu signo desde 4 de febrero al 27 de marzo, es un momento fantástico para despojarte de todas esas ataduras emocionales que no te llevan a ninguna parte y abrirte a vivir nuevas y excitantes experiencias, no exentas de riesgo. Aries, es el momento de vivir un amor apasionado, incontrolable, ardiente, alocado… Se dibujan numerosas propuestas de colaboraciones o nuevas perspectivas en tu horizonte laboral, y ahora es el momento de conseguir las mejoras que necesitas. Aries, cuanto más claras tengas tus metas este mes, más sencillo te resultará lograrlas. Te aguarda un maravilloso e inolvidable viaje.

La vida te va a exigir un alto rendimiento, pero sabrás estar a la altura y te entregarás en cuerpo y alma a tus responsabilidades para obtener los resultados deseados. Aprovecha la energía que te transmite el Cuarto Creciente de la Luna, que tiene lugar en tu signo el día 5, para trabajar duro por aquello que te interesa porque, más tarde o más temprano, lo vas a conseguir. Tus esfuerzos, Tauro, se verán recompensados y se darán las circunstancias necesarias para que consigas el éxito en lo que emprendas, aunque debes reflexionar antes de tomar decisiones que afecten a tu economía o al trabajo. Si has atravesado un periodo de confusión, ahora tendrás las ideas más claras y puedes plantearte un cambio de rumbo. Las obligaciones familiares te generarán mucho estrés. Tendrás que encontrar el equilibrio entre la ayuda que prestas y la atención a tu propia salud.

Géminis, el benefactor Júpiter, que ha estado retrógrado en tu signo desde principios de año, se pone directo el día 4 de febrero, también en tu signo, y la suerte va a dejar de juguetear contigo para acompañarte durante mucho tiempo. Este mes te sentirás protegido por las estrellas y actuarás con confianza y seguridad, como si tuvieras la sensación de que una fuerza superior te dice al oído lo que tienes que hacer en cada momento para no errar. Géminis, la primera mitad de este año, tú eres, sin lugar a dudas, el signo estrella. Con el tránsito de Júpiter por tu signo durante los primeros seis meses, la suerte va a ser tu compañera de viaje, y notarás que tu vida está tomando el rumbo que tú querías. Pese a todo, nunca debes bajar la guardia, y esas dudas que, en ocasiones, te asaltan, debes alejarlas rápidamente de ti porque, de lo contrario, puede que sea demasiado tarde… Y cuando pienses que no estás donde quieres estar, repítete que cada día estás más cerca de estarlo.

Este mes vas a afrontar retos importantes sin esperar que nadie te respalde, sin esperar que nadie dé el visto bueno a lo que haces, pero siempre apoyándote en tu pareja, tu familia o los amigos de siempre. Es posible que tengas que enfrentarte a múltiples problemillas que, sin ser importantes, te restarán energía y provocarán en ti cierta inestabilidad emocional. Aprovecha los días 8 y 9, que contarás con la protección de la Luna en tu signo, para encontrar soluciones y resolver imprevistos. Marte, que ha estado retrógrado en tu signo desde el día 6 de enero, se pone directo, también en tu signo, el 24 de febrero. Cáncer, con Marte directo en tu signo, te mostrarás más osado que nunca y saldrás de tu caparazón con una seguridad inusitada. Sólo así podrás afrontar todos los cambios y situaciones nuevas que van a surgir, y para los que un signo de agua nunca está preparado del todo.

Febrero es un mes excelente para tus intereses. Sabes que tienes una fuerza arrolladora y un optimismo capaz de mover montañas. Pese a todo, habrá ocasiones en las que tendrás que armarte de paciencia porque algunos temas importantes para ti no toman el rumbo esperado y no te quedará más remedio que dominar tus impulsos y esperar a que soplen vientos más favorables para ti. Gracias a los maravillosos aspectos que te hace el planeta Venus desde el día 4, es un buen momento para el amor, y podría llegar a tu vida una persona que cambie completamente tus esquemas. En el ámbito laboral, te aguardan días muy activos y de excelentes perspectivas; no dejarás pasar ninguna oportunidad y lucharás por lo que quieres. El día 12 tiene lugar la Luna Llena en tu signo. La Luna Llena de febrero también se conoce con el nombre de “Luna de Nieve”. Leo, la Luna de Nieve va a empujarte a retar a tus propios límites y va a atraer la suerte a tu vida. Recuerda pedirle un deseo, seguro que te lo concede.

Con lo perfeccionista y analítico que eres, asumirás los retos y los cambios que tengas que llevar a cabo, y te liberarás de lo que te oprime, aceptando las reglas del juego, aun cuando éstas no te gusten. La Luna Llena, que tiene lugar el día 12, removerá tu mundo interior y contribuirá a que te sientas con libertad para actuar según tu criterio y a vencer tus temores. Puedes tomar una importante decisión que favorecerá tu vida personal. Tu inteligencia y tu mente analítica te ayudarán a anticiparte a las oportunidades que la vida va a brindarte, y los resultados no se harán esperar. Aunque podrás sufrir un pequeño desengaño, eso no conseguirá borrar tu sonrisa. Este mes, Virgo, te has propuesto rodearte solamente de aquello que te hace feliz y hacer oídos sordos de todo lo que pueda desestabilizarte, y lo vas a lograr.

Este mes no vivirás emociones intensas ni grandes sorpresas, pero serás feliz con lo que tienes. Te sentirás a gusto en tu piel y disfrutarás de los pequeños momentos que el día te regala. El día 12, la Luna Llena favorecerá la relación con tus amigos. Fomentarás el diálogo y la comunicación, y te ocuparás de que las personas que te rodean se sientan a gusto a tu lado. Habrá situaciones en las que necesites creer más en ti y en tu enorme potencial para poder superar cualquier temor o inseguridad que ponga en riesgo algún éxito que tengas al alcance de tu mano. Este mes puedes tener pequeños ingresos de dinero que te permitirán darte caprichos y vivir más tranquilo. Se podrán afianzar muchos de tus proyectos y podrás alejarte de lo que no te aporta nada positivo. Libra, deja de darle tantas vueltas a ese asunto que no está en tu mano resolver; será el tiempo el que se encargue de ello.

Tu inconformismo y tu necesidad de vivir intensamente se harán patentes este mes, y sentirás que un torbellino de emociones te sacude. Confiarás en que tus proyectos cuajen, aunque algo dentro de ti te diga que ahora toca esperar, no precipitarse. Desbordarás optimismo por los cuatro costados y todo lo que hagas tendrá una chispa especial. Es posible que estés en un momento de inestabilidad laboral y que te sientas tentado a cambiar de empresa o incluso de profesión. En el amor, tendrás que controlar tus celos y no ser posesivo para que tu relación de pareja no se resienta. Dialoga con calma y aclara cuanto antes una situación ambigua en la que te has visto envuelto. Con la mente clara, gracias a los buenos aspectos que te hace el planeta Mercurio desde el día 14, y el ánimo sereno, será un momento ideal para hacer una lista de objetivos y deseos; se ajustarán a tus posibilidades reales y tú te sentirás seguro de poder alcanzarlos.

Este mes te atraerá el riesgo, los desafíos… Es como si necesitarás retar al destino para comprobar una y otra vez de todo lo que eres capaz. Te enfrentarás a lo que venga con las ideas muy claras, sabiendo lo que debes hacer en cada momento. Tu salud podrá darte un toque de atención. Por eso, no te agotes más de la cuenta y deja que sucedan las cosas a su ritmo, sin forzar los acontecimientos. Tienes por delante unos días muy favorables en los que podrá llegar todo aquello que ansías, incluida la estabilidad emocional y grandes dosis de libertad que tú necesitas para sentirte bien. Sagitario, el Cuarto Menguante de la Luna, que tiene lugar en tu signo el día 20 de febrero, te empuja a enterrar decepciones y a dar la espalda a lo que un día fue y no pudo seguir siendo. Tú, que eres valiente, inquieto, impaciente…, no te aferrarás a nada que coarte tu libertad.

Puede que no atravieses un camino de rosas y debes intentar que las responsabilidades y todas las cargas que llevas tiempo soportando no te pasen factura. Lo mejor que puedes hacer es vivir la vida tal y como viene, y olvidarte un poco de los problemas y de las obligaciones. La imaginación no es tu punto más fuerte, pero este mes la suplirás con mucha fuerza interior y una gran capacidad de trabajo, y el éxito llegará antes de lo que imaginas. Pueden llegar buenas oportunidades económicas de la mano de alguien que conoces. Capricornio, este mes tendrás todo a tu favor para dejar atrás el miedo y la incertidumbre. Aprovecha todas las oportunidades que el destino tiene preparadas para ti porque la suerte no será esquiva contigo y tus deseos podrían hacerse realidad. Y siempre que tengas la ocasión, líbrate de todas esas cargas inútiles que no te dejan vivir como quisieras.

Felicidades. Se abren ante ti nuevos caminos que te sorprenderán, pero que no te disgustarán en absoluto. Este mes, querrás vivir experiencias nuevas, y los días te resultarán divertidos, movidos, excéntricos… Te aguardan sorpresas, viajes y relaciones con personas que te ayudarán a cambiar tu mentalidad y a ver la vida desde otra perspectiva. Tus ilusiones emergerán con fuerza y podrás cumplirlas. Acuario, no te empeñes en mantener lo que te perjudica, y, de una vez por todas, pasa página, da carpetazo al pasado y vive el presente sin pensar en nada más. Sé flexible y no te cierres en banda si quieres darle otro rumbo a un tema que te preocupa. Febrero es un momento fantástico para que dejes aflorar lo mejor de ti, para que expreses tus sentimientos sin miedos, sin inseguridades… Y siempre que dejas que hable tu corazón, siempre que dejas que tu intuición te guíe, aciertas.

Con el tránsito del planeta Mercurio por tu signo del 14 de febrero al 3 de marzo, vas a estar muy creativo y comunicativo, con ganas de hacer realidad tus planes y proyectos, poniendo en ellos tu sello más personal. Es un periodo muy favorable para destacar y emprender algo en lo que has puesto mucho interés. Vas a relacionarte con habilidad y puedes establecer positivos contactos, tanto en el ámbito personal como profesional. Con el Sol en tu signo desde el 18 de febrero al 20 de marzo, disfrutarás de un periodo mágico en el que te enfrentarás a la vida con una actitud voluntariosa, que te permitirá resolver situaciones que, a primera vista, parecían complicadas. Mi queridísimo Piscis, la Luna Nueva, que tiene lugar en tu signo el día 28, activa tu intuición y potencia tus habilidades y tus recursos para que despidas el mes de febrero con una gran sonrisa.