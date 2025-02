Niño Becerra saca una tarjeta roja a los árbitros de LaLiga: "¿Por qué los árbitros deportivos no son profesionales?

Santiago Niño Becerra, el famoso doctor en economía, es un gran experto en muchos campos, y a pesar de que opine de muchos temas, su último tweet ha sido una sorpresa para todos sus seguidores. El profesor ha hablado sobre el colectivo arbitral en España, tan criticado últimamente por sus actuaciones en los partidos de LaLiga de fútbol.

Sus palabras no han dejado indiferente a nadie y han causado polémica en las redes ante la importancia de la cuestión. Niño Becerra ha abierto un debate sobre la posibilidad del reconocimiento profesional de los árbitros y jueces en el deporte. "¿Por qué los árbitros deportivos no son profesionales?", se preguntaba el experto.

Los árbitros, en tela de juicio

No hay fin de semana sin una noticia de un error arbitral importante que salpique al mundo del fútbol. En las últimas semanas, se han vivido situaciones de auténtico estupor en los seguidores de muchos equipos de LaLiga por decisiones clave que no han gustado a los perjudicados. Además, en muchos casos, los clubes afectados siempre son los mismos, lo que enciende aún más si cabe a los jugadores y técnicos implicados.

Los aficionados no entienden cómo no se utilizan las tecnologías de última generación para la toma de decisiones que a simple vista y que en el momento en el que ocurre esa acción son muy difíciles de ver. Con este problema, Niño Becerra vuelve a cuestionarse, "¿por qué Árbitro Deportivo no es una profesional del mismo modo que lo es Médico, Arquitecto, Fisioterapeuta o Economista?".

Los deportes base intensifican el problema

Esto no solo se queda en el campo de fútbol, sino que se traslada también a las canchas de baloncesto y pistas de futsal o balonmano. El peligro llega cuando el enfado de la grada se produce en las categorías base, donde los colegiados están desprotegidos ante ataques de padres y energúmenos que no entienden la situación, y los atacan. También es muy común ver peleas entre padres en partidos de niños como consecuencia de la acción del juego.

En solo cuatro deportes son profesionales los árbitros

La propuesta de Niño Becerra no es descabellada, uy más, si pensamos que un árbitro debe tener una formación adecuada para desarrollar sus funciones. Los colegiados deben pasar pruebas físicas y técnicas antes de saltar al campo con su silbato a impartir justicia. Como si de un juez se tratase, estas personas deben aprender con exactitud el reglamento de cada deporte para luego aplicarlo en base a su criterio y al sentido común.

Pese a la educación y a la dedicación necesarias, actualmente en España, solo en cuatro deportes permiten que los árbitros puedan ganarse la vida exclusivamente con su labor. Estos son los casos más destacados:

Fútbol: En la Primera División y la Segunda División, los árbitros cuentan con sueldos que les permiten dedicarse por completo a su trabajo en el campo. Además de sus ingresos por partido, reciben una remuneración fija y formación continua. En categorías inferiores, sin embargo, es habitual que combinen esta actividad con otros empleos. En LaLiga EA Sport, los colegiados principales reciben una asignación anual fija de 300.000 euros, mientras que en LaLiga Hypermotion, su sueldo por temporada es de 125.000 euros. Baloncesto: En la Liga ACB, los árbitros disfrutan de condiciones profesionales, con contratos que les permiten vivir del arbitraje. Su presencia en competiciones nacionales e internacionales también contribuye a asegurarles una carrera estable. Tenis: Los jueces de silla y de línea que participan en torneos de alto nivel, como los del circuito ATP y WTA, pueden llegar a vivir de ello, aunque su situación es diferente: suelen trabajar por evento, lo que implica viajar con frecuencia y mantener un rendimiento constante para seguir en la élite. Fútbol Sala: En la máxima categoría de la LNFS, algunos árbitros logran convertir esta actividad en su principal fuente de ingresos, gracias a contratos bien remunerados y la regularidad de la competición.

En el resto de deportes, el arbitraje es una actividad complementaria al empleo diario y sirve como ingresos extraordinarios para las personas que se atreven a ser partícipes de él.