El duro testimonio de Aurah Ruiz: "Si me preguntas ahora, no hubiera sido madre"

Aurah Ruiz vuelve a estar en el foco mediático al ser la protagonista del nuevo formato de Tesseo para mitele PLUS, de Mediaset España. 'Madres: desde el corazón', liderado por Cruz Sánchez de Lara, busca exponer historias vitales de mujeres famosas desde sus experiencias como madres. En él habla de su dura experiencia con la maternidad y también de lo mucho que afectaron los baches que fueron apareciendo en el camino en su relación con el futbolista canario Jesé Rodríguez.

Cuando dio a luz, mientras lo tenía en brazos, le dio una parada cardiopulmonar y el mundo se le derrumbó. Momentos después, cuando pudo volver a verlo, la imagen no mejoró: dentro de una incubadora, lleno de cables y los ojos vendados. Sin diagnóstico aún. En la actualidad sí que se conoce pero es la propia influencer quien asegura en el programa que prefiere no mencionarla. Tan solo detalla que se trata de "una enfermedada rara, congénita y heredada tanto de ella como de su padre porque tienen el mismo gen mutado". No tiene cura.

"Era una niña y muy ignorante. Lo había hecho todo bien durante el embarazo, ¿por qué me pasó a mí? Mi hijo era tan vulnerable que no podía llevarlo en ambulancia desde mi casa en Gran Canaria hasta el hospital de la isla".

Aurah Ruiz, más que una influencer de éxito: madre y cuidadora durante las veinticuatro horas de su hijo Nyan

Recuerda un momento en concreto en el que lo dio todo por intentar salvar la vida de su hijo y optó, junto con su marido Jesé Rodríguez, por trasladar al bebé a un centro sanitario de Manchester especializado en la dolencia del pequeño Nyan. Sin embargo, esto no salió bien. "Todo lo que habíamos organizado se desplomó. Nos vendieron que eran especialistas en la enfermedad de mi hijo y fue un fracaso. Le supliqué a mi marido que nos pagara el avión de vuelta a Canarias. No tendríamos que habernos ido de allí".

"Cuando mi hijo Nyan estaba ingresado le decía a las enfermeras que quería tirarme por la ventana" Aurah Ruiz

Esta vivencia, alargada en el tiempo, afectó a la pareja una vez se mudaron a Madrid. Las operaciones salían mal y no había rastro de optimismo en la familia: "La hipoglucemia hacía que mi hijo vomitara cada cinco minutos durante un mes. Tenía que estar despierta las veinticuatro horsa porque sino mi hijo se moría. Me volví loca".

"Cuando dejé al padre de mi hijo por primera vez me quedé sin nada. No tenía casa. Había dejado mi vida de lado para vivir la vida de Jesé. Solo tenía un dinero ahorrado", confiesa. "Llegué a replantearme si merecía la pena estar".

Por otro lado, de su relación con el futbolista canario cuenta que "siempre estuvo con él por amor" y que las críticas que aseguraban que era solo una cuestión de interés le hicieron mucho daño. Tanto es así que estuvo a punto de abandonar las redes sociales y desaparecer.

"Yo no he sido madre, he sido enfermera de un bebé" Aurah Ruiz

Como a tantas madres de la sociedad, Aurah también tuvo problemas para conciliar pero contó con el apoyo incondicional de sus padres. Estos la animaron a continuar con su vida, a pesar de las circunstancias y seguir con el trabajo, una vida dedicada a las redes sociales y a la televisión en aquel entonces. También le abrieron los ojos y la animaron a tomar cartas en el asunto cuando el padre no se hizo cargo de sus responsabilidades una vez rompieron la relación: "El niño no es solo tuyo. Tiene que ejercer sus derechos", le dijeron.

Fue entonces cuando visitó al abogado porque desapareció del planeta. No contestaba a las llamadas ni se sabía nada de él. A pesar de todo ello, Aurah asegura que siempre tuvo la sensación de que volverían a estar juntos: "Ahora somos muy felices". "Él es más joven que yo, aunque no lo quiero justificar. Él ya ha reconocido su error y ahora mismo solo puedo decir cosas bonitas. Ejerce como padre, que es lo que importa".

En el presente, sigue haciendo noches y está para su hijo siempre: "superar otra noche y levantarme con mi hijo vivo me hace feliz". A pesar de ello, en un ejercicio de sinceridad total Aurah Ruiz confiesa que se hubiera replanteado ser madre: "Ahora mismo no lo habría sido, a pesar de que lo amo con locura. Hasta los cuarenta no habría tomado la decisión de tener un bebé. Todos los días me pide un hermano y a mí sí que me gustaría ser madre por primera vez porque hasta ahora he sido un enfermera de un niño. No he experimentado esa sensación de arropar a mi bebé a la salida del hospital como otras madres y tantas otras cosas, por ejemplo".

el testimonio completo de Aurah Ruiz con Cruz Sánchez de Lara en el estreno de 'Madres: desde el corazón', de Tesseo y mitele PLUS para Mediaset España.