El mejor secreto para evitar que el agua hirviendo se derrame en la vitro... y no es lo que crees

Te ha pasado alguna vez que pones un caldero con agua al fuego, te descuidas un momento y, de repente, ¡un desastre! El agua hirviendo se ha derramado, inundando la placa y ensuciando toda la cocina. Es un problema común que todos hemos tenido alguna vez, pero, por suerte, existe un sencillo truco que puede ayudarte a evitar este caos, y no, no se trata del famoso truco de la cuchara de madera.

Un nuevo truco para evitar el rebose el agua

Aunque el truco de la cuchara de madera es conocido y utilizado por muchos, existe una alternativa aún más sencilla y efectiva: aplicar una fina capa de aceite en los bordes de la cacerola o la olla.

¿Cómo funciona este truco?

El truco consiste en impregnar un papel de cocina con un poco de aceite y frotarlo suavemente por los bordes interiores de la olla, cacerola o caldero. Esta fina capa de aceite crea una barrera que impide que las burbujas de vapor se adhieran a las paredes del recipiente y se acumulen hasta desbordarse.

Con este sencillo gesto, podrás perder de vista la cacerola durante unos minutos sin temor a que tu cocina se convierta en un caos.

¡No te confíes y vigila el fuego!

Es importante tener en cuenta que este truco no es infalible. Si el fuego está demasiado fuerte, es posible que el agua hirviendo termine derramándose igualmente. Por lo tanto, es fundamental vigilar la cacerola y ajustar la intensidad del fuego si es necesario.

El truco de la cuchara de madera: todo un clásico

Aunque el truco principal de este artículo se centra en el aceite, el truco de la cuchara de madera también puede ser útil en determinadas situaciones. Colocar una cuchara de madera sobre la olla mientras el agua se está calentando ayuda a romper la tensión superficial del agua y a evitar que se desborde.

Conoce los distintos trucos que hay para evitar que el agua se derrame. / LP

La madera es un material no conductor, lo que significa que no se calienta tanto como el agua y no transfiere el calor al agua. Las cucharas de metal, por ejemplo, son un mal sustituto porque se calientan demasiado y pueden quemar al usuario al tratar de retirarlas.

Otros consejos que van más allá de los trucos

Además de estos trucos, es importante seguir algunas recomendaciones básicas para garantizar la seguridad en la cocina:

No llenes demasiado la olla: deja un espacio libre en la parte superior para evitar que el agua se desborde.

deja un espacio libre en la parte superior para evitar que el agua se desborde. Utiliza tapas: las tapas ayudan a controlar la ebullición y a evitar salpicaduras.

las tapas ayudan a controlar la ebullición y a evitar salpicaduras. Vigila el fuego: ajusta la intensidad del fuego para evitar que el agua hierva demasiado rápido.

ajusta la intensidad del fuego para evitar que el agua hierva demasiado rápido. No te distraigas: rresta atención a lo que estás cocinando y evita realizar otras tareas que puedan distraerte.

Con estos consejos sencillos y efectivos, podrás evitar que el agua hirviendo se derrame y disfrutar de una cocina limpia.