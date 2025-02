¿Manchas blancas en las uñas? No es solo un problema estético

Seguro que alguna vez has escuchado que las manchas blancas en las uñas aparecen por falta de calcio o por no tomar suficiente leche. Pero, según el influencer @farmaceuticofernandez, esta creencia es un mito. “Yo sé que te lo habrá dicho tu mamá, pero no es verdad”, dice en su cuenta de TikTok.

Entonces, ¿qué las provoca realmente? La causa más común es un pequeño golpe en la uña. “Las uñas están formadas por capas y, si las golpeas, entre esas capas puede aparecer una burbuja. Esa burbuja o mancha irá creciendo junto con la uña hasta desaparecer”, explica. Sin embargo, si la mancha no crece ni desaparece, podría ser señal de un problema mayor.

¿Qué es la leuconiquia?

El nombre científico de estas manchas blancas es leuconiquia, y se debe a una falta de queratina en la uña. Existen dos tipos principales:

Leuconiquia parcial: se manifiesta como pequeñas manchas o puntos blancos, que son las más habituales.

Las manchas en las uñas son conocidas como leuconiquia. / Getty Images

¿Por qué aparecen estas manchas en las uñas?

Además de los golpes, hay otros factores que pueden provocarlas:

Deficiencias nutricionales: una dieta baja en ácido fólico, hierro, vitamina B12 o zinc puede contribuir a su aparición.

Calzado inadecuado: zapatos demasiado ajustados pueden ejercer presión sobre las uñas de los pies.

¿Cuándo deberías preocuparte?

Si la mancha blanca es muy grande, se vuelve amarilla o afecta a varias uñas, es recomendable acudir al médico. También si notas que la mancha no se desplaza con el tiempo, ya que podría indicar un problema más serio.