Los pronósticos de Esperanza Gracia para la semana del 22 al 28 de febrero, signo a signo

En el ranking de los signos del horóscopo del 22 al 28 de febrero de 2025, de acuerdo con las predicciones de la astróloga Esperanza Gracia, ocupa la primera posición Piscis seguida de Cáncer, Capricornio, Escorpio, Sagitario, Leo, Acuario, Tauro, Géminis, Aries, Libra y cierra el círculo Virgo. Los pronósticos de la astróloga española, que pueden seguirse en su canal de YouTube, están marcados por la posición de los astros en el firmamento. El día 24, el planeta Marte, que está retrógrado en Cáncer, se pone directo y desaparecen los inconvenientes que nos estaban frenando. Vamos camino de la Luna Nueva, que tiene lugar el día 28 en el signo de Piscis, y su energía potencia nuestra sensibilidad y empatía.

Muchas felicidades. Además del Sol y el planeta Mercurio, la Luna Nueva también tiene lugar en tu signo, y el Cosmos se confabula para premiarte y sorprenderte con alguna bonita sorpresa. Las oportunidades van a multiplicarse y tú vas a saber aprovecharlas mejor que nunca. Es tu momento. El 27 y 28 son tus días mágicos.

El día 24 el planeta rojo, Marte, se pone directo en tu signo y no va a haber nada que ponga freno a tus proyectos ni a tus ilusiones. Te aguardan días llenos de contactos que te conducirán al éxito, así que deja de preocuparte por lo que podría suceder y céntrate en el presente. La Luna Nueva favorece el amor. Es el momento de superar los miedos y entregarte a la pasión.

Los días 23 y 24 vas a contar con la protección de la Luna en tu signo y sentirás que puedes con todo. Tu vida se simplifica y encontrarás facilidades para conseguir tus objetivos. Buen momento para ampliar horizontes y darte a conocer en ambientes en los que nunca has estado. La Luna Nueva favorece el sector de la amistad y puedes conocer a gente que será luz en tu vida.

Este cambio de Luna que tiene lugar el día 28 te conduce al éxito y te ofrece la oportunidad de realizar algo muy deseado, pero no confíes en las personas nuevas que entran en tu vida porque te acecha la traición. El planeta Venus muy bien aspectado reaviva tu vida amorosa y potencia tu poder de seducción. Días favorables para iniciar una nueva relación o comprometerse.

Deja de preocuparte por lo que opinen los demás sobre ti y céntrate en tus posibilidades porque tienes la suerte de cara y, si luchas por lo que quieres, lo lograrás. Todo será más fácil si le pones humor a la vida y apuestas por el optimismo. Esta Luna Nueva te anima a viajar y te puede traer un dinero inesperado, que te ayudará a recuperarte de un bache.

Esta Luna Nueva te alerta para que tengas precaución con las personas de tu entorno profesional y te ayuda a zanjar ciertas tensiones que han podido surgir con ellas. Pueden llegar ofertas tentadoras que debes analizar con calma antes de rechazarlas. El planeta Venus bien aspectado te ofrece días fabulosos para el amor y para ser feliz y despreocuparte.

Vas a superarte y sabrás sacar la mejor enseñanza de cada circunstancia que te toque vivir, afrontando con decisión cualquier asunto que te resulte complicado porque te provoca cierto temor. Recuerda que tu criterio es el que cuenta y ahora es el momento de marcar límites, sin dar explicaciones, a quienes quieran inmiscuirse en tu vida. El 25 y 26 son tus días mágicos.

Has tomado decisiones que no son del agrado de todo el mundo, y ahora es posible que estés solo o te sientas aislado emocionalmente, pero esta Luna Nueva te va a ayudar a seguir adelante, a pesar de las zancadillas que te pongan. Te conviene poner orden en tu alimentación y estilo de vida para que tu salud no se resienta. Dispondrás de ayudas económicas imprevistas.

Puedes enfrentarte a dificultades por un conflicto familiar que te perturba, pero la Luna Nueva te va a ayudar a solucionarlo y pasar página. Además, el benefactor Júpiter transita por tu signo y es un regalo del Cosmos que te traerá suerte cuando más lo necesites. Algo inesperado hará que veas la vida de otra manera y que te sientas más aliviado.

Las relaciones con tu entorno pueden ser tensas, pero el planeta Venus en tu signo las suaviza y potencia tu seducción para que brilles allí donde estés. Es posible que tus deseos no coincidan con lo que te conviene, así que deberás escoger y tomar decisiones difíciles. La Luna Nueva puede traerte cambios que beneficien tu economía y tu trabajo.

Quizá te estés planteando organizar tu vida de una forma nueva y distinta, y la Luna Nueva del día 28 te va a ayudar a conseguirlo, animándote a alejarte de situaciones confusas y a apostar siempre por la sinceridad. Tu intuición te guiará, déjate llevar por tus corazonadas y sensaciones, y avanzarás en la dirección que deseas. Busca momentos para ti y cuídate.

Le faltan horas al día para hacer todo lo que tienes en mente, y estás agotado, pero la Luna Nueva enfrente de tu signo te va a traer la calma que necesitas. No busques fuera lo que tienes junto a ti o te equivocarás, especialmente en el ámbito de las amistades. Necesitas aprender a confiar en tus sentimientos y no dudar tanto de las personas que te rodean.