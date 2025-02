¿Qué le pasa a Nyan, hijo de Jesé?: su madre Aurah Ruiz lo desvela

Aurah Ruiz ha abierto su corazón como nunca antes en el programa de Mitele PLUS, 'Madres: desde el corazón'. La influencer ha relatado el complicado camino que ha recorrido desde el nacimiento de su hijo Nyan, fruto de su relación con el futbolista Jesé Rodríguez. Lo que comenzó como un momento de felicidad absoluta pronto se convirtió en una angustiosa batalla por la vida del pequeño.

El embarazo de Aurah fue una sorpresa muy bonita, aunque también estuvo marcado por miedos e inseguridades. Pese a las constantes revisiones médicas, nada hacía presagiar lo que ocurriría en el parto.

Cuando Nyan llegó al mundo, algo no iba bien. “Tenía un color muy extraño, estaba azul”, recordó Aurah con lágrimas en los ojos. En cuestión de segundos, el bebé sufrió una parada cardiorrespiratoria, y los médicos tuvieron que intervenir de urgencia. “No entendía lo que pasaba. Pensé que era normal, pero tuvieron que reanimarlo rápidamente”, confesó con la voz entrecortada.

Aurah Ruiz en 'Madres: desde el corazón' / Foto cedida por Mediaset España

Un diagnóstico devastador

A partir de ese instante, comenzó una lucha incansable por la salud del pequeño. Aurah recordó con detalle el primer momento en que pudo ver a su hijo tras el parto: estaba en una incubadora, con los ojos vendados y conectado a una máquina para respirar.

Durante semanas, los médicos intentaron descubrir qué ocurría con él. Finalmente, llegó el diagnóstico: una enfermedad rara, congénita y hereditaria. “Los dos tenemos el mismo gen mutado y el niño lo ha heredado. Es una mala casualidad. No tiene cura y afecta a muy pocas personas en el mundo”, explicó la influencer.

Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez, en una imagen de archivo / La Provincia

En su desesperada búsqueda de respuestas, Aurah y Jesé trasladaron a Nyan a un hospital en Manchester, donde les prometieron una intervención esperanzadora. Sin embargo, al llegar, la situación dio un giro inesperado. “Nos aseguraron que en dos días estaríamos en casa, pero cuando llegamos se desmoronó todo. No tenían ni idea de lo que le pasaba y el niño se desestabilizó”, recordó con tristeza.

Aunque la salud de Nyan ha mejorado con los años, su enfermedad sigue exigiendo cuidados constantes. “La gente cree que ya está recuperado, pero yo sigo haciendo guardias por la noche”, explicó Aurah, dejando claro que la lucha no ha terminado.

El impacto en su relación con Jesé Rodríguez

El diagnóstico de su hijo también marcó un antes y un después en la relación de Aurah con Jesé. Inicialmente, el nacimiento de Nyan los unió, pero la presión y la situación terminaron por separarlos.

Recomendaron que el pequeño fuera tratado en el Hospital La Paz de Madrid, pero varias operaciones fallidas llevaron a Aurah al límite. “No dormía, tenía que estar despierta 24 horas. Si no lo vigilaba cada cinco minutos, se moría”, explicó con crudeza.

Con Jesé centrado en su carrera y ella sola en Madrid, la relación se rompió. Aurah regresó a Gran Canaria sin recursos y tuvo que empezar de nuevo. “Lo había dado todo por él. Tenía ahorros, pero lo gasté todo en el embarazo y en nuestra vida juntos. Me quedé sin nada”, confesó.

Ante la falta de apoyo económico por parte del futbolista, su padre la animó a tomar medidas legales. La situación derivó en una batalla judicial, y Aurah tuvo que buscar una manera de mantenerse a sí misma y a su hijo, lo que la llevó a participar en realities como Gran Hermano.

Aurah, junto a su hijo Nyan / La Provincia

El tiempo y las circunstancias los llevaron por caminos separados, pero finalmente el destino tenía otro plan. Jesé regresó a la vida de Aurah y de su hijo, y con el tiempo se reconcilió con ella.

El futbolista no solo retomó su rol como padre, sino que también decidió dar un paso más en su relación con Aurah. En una romántica pedida de mano en Maspalomas, le pidió matrimonio. “Las personas se equivocan y él reconoció su error. Ahora está para su hijo y para mí”, afirmó emocionada.

Hoy, la pareja disfruta de la estabilidad que tanto anhelaban. “Fue como un cuento de hadas, una película de amor”, concluyó Aurah con una sonrisa.

La dedicatoria de Aurah a Jesé por el cumpleaños

Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez han demostrado que, pese a las dificultades, el amor y la familia pueden superar cualquier obstáculo. Tras años de altibajos, la pareja disfruta de una etapa de estabilidad desde que se dieron el "sí, quiero". Aunque actualmente viven una relación a distancia, no dejan de dedicarse constantes muestras de cariño a través de sus redes sociales.

Este 26 de febrero, Jesé Rodríguez ha cumplido 32 años, y su esposa ha querido sorprenderlo con una emotiva felicitación. A través de su cuenta de Instagram, Aurah compartió un vídeo recopilatorio con algunos de los momentos más especiales que han vivido juntos, incluyendo tiernas imágenes con su hijo Nyan.

"Feliz cumpleaños, mi Bebé, mi amor. Hoy celebro tu vida, nuestra historia y cada momento que hemos compartido. Mirar atrás y ver todo lo que hemos vivido juntos me llena de orgullo y amor. Desde aquellos primeros días hasta hoy, hemos crecido, aprendido y formado lo más hermoso de nuestra vida: nuestra familia. Eres un esposo increíble, un padre maravilloso y el amor de mi vida. Gracias por cada sonrisa, cada abrazo y cada instante que me has regalado. Que la vida te devuelva con creces todo lo bueno que das. Te amo con todo mi corazón, hoy y siempre."

Un mensaje lleno de emoción que deja claro que, a pesar de la distancia, el vínculo entre ambos sigue más fuerte que nunca.