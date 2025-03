Ni es tu hijo ni ha perdido el móvil: la Policía avisa de esta estafa que está llegando a millones de españoles

"Hola mamá. Mi otro teléfono está roto", así comienza el mensaje que están recibiendo miles de ciudadanos que no saben que están siendo víctimas de una ciberestafa. La policía está notando que crecen las denuncias por este motivo, por esta razón, pide precaución e informa de la proliferación de este tipo de delitos, como acaban de hacer los Mossos d'Escuadra.

Las ciberestafas son fraudes cometidos en internet, donde los estafadores emplean diversas estrategias para engañar a las personas y obtener su dinero o datos personales. Entre las modalidades más comunes se encuentran el phishing, las estafas de compra y la suplantación de identidad. Estas prácticas han aumentado significativamente en España, afectando a personas de todas las edades.

En 2022, las pérdidas económicas por ciberdelitos en España superaron los 100 millones de euros, con un impacto notable en adultos mayores. Muchas personas son vulnerables ante estos fraudes, porque desconocen las técnicas que usan los delincuentes y caen con facilidad.

Los Mossos piden que compruebes si es tu hijo

Una de las ciberestafas más conocidas y que a más personas afecta es la suplantación de identidad de un familiar. En ella, los delincuentes se hacen pasar por tu hijo, principalmente, y te mandan un mensaje en el que escriben que su teléfono no va. Este texto está lleno de faltas de ortografía y fallos en la puntuación: "Hola Mamá. Mi otro teléfono esta roto. Este es mi nuevo número. El micrófono no funciona, ¿puedes enviarme un mensaje por WhatsApp?".

Las personas que borran el mensaje no tienen ningún problema, pero las que caen en la trampa sí tienen que preocuparse. Quienes mandan un mensaje a ese número reciben una contestación poco agradable: les piden dinero. Para ganarse la confianza, los delincuentes intentan convencerlos de que son hijos, familiares o vecinos de la persona que ha sido estafada, y finalmente, lanzan su propósito.

En la mayoría de ocasiones, los delincuentes exigen un Bizum o una transferencia porque en su propio dispositivo no es posible hacerlo. Ante este problema, la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña pide precaución y tener cabeza: "Nunca envíes un Bizum a alguien que te lo pida de forma urgente y precipitada. Verifica siempre que la persona con quien hablas sea quien dice ser. Si es necesario, llámalo y no hagas ninguna transferencia hasta que logres hablar con él o hasta que no te envíe una nota de voz".