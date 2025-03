Los pronósticos de Esperanza Gracia para la semana del 15 al 21 de marzo, signo a signo

En el ranking de los signos del horóscopo del 8 al 14 de marzo de 2025, de acuerdo con las predicciones de la astróloga Esperanza Gracia, ocupa la primera posición Cáncer seguida de Tauro, Piscis, Géminis, Acuario, Libra, Leo, Aries, Escorpio, Sagitario, Virgo y cierra el círculo Capricornio. Los pronósticos de la astróloga española, que pueden seguirse en su canal de YouTube, están marcados por la posición de los astros en el firmamento. El día 15, Mercurio se pone retrógrado en Aries y nos acechan malentendidos, así como retrasos e inconvenientes en viajes. El día 20, el Sol ingresa en Aries y tiene lugar el equinoccio de primavera, un período afortunado bajo el influjo del aventurero, intenso e intrépido Aries, que nos impulsa a luchar por nuestros sueños y a atrevernos con todo.

El guerrero Marte, que está retrógrado en tu signo, te está poniendo algunas zancadillas, pero tendrás ánimo, energía y voluntad para llevar a cabo tus proyectos y tu estrella brillará con fuerza. La primavera te traerá oportunidades para sacar a relucir lo mejor de ti y mostrar tu capacidad de amar. Un evento o sorpresa familiar te unirá a los tuyos y te hará feliz.

Comienzas la primavera con buenos augurios y con inmejorables expectativas. Lo que tengas entre manos, llegará a buen puerto. Tendrás nuevas ideas que te permitirán encarar la vida de otro modo y lograr un mayor bienestar. Vas a conectar con los demás y va a aflorar la mejor versión de ti para conseguir lo que deseas. Atrévete a perseguir tus sueños.

Aprovecha que el Sol transita por tu signo hasta el día 20 y potencia tus recursos para sacar adelante con éxito los asuntos que te interesan. Días muy estimulantes para los contactos. Conocerás a gente de todo tipo y puedes llegar muy lejos en alguna relación. La aparición de nuevas personas en tu vida te ayudará a mejorar en muchos aspectos.

Tú sabes que brillas por tu inteligencia, por tu simpatía, por tu sentido del humor… Y ahora, que estás protegido por el benefactor Júpiter, el éxito está a tu alcance más que nunca. Tus asuntos laborales se activan y la primavera te trae un período de avances y felicidad. Llegan novedades agradables a tu vida, sobre todo de dinero. Procura no derrocharlo.

Se acentúan tus deseos de vivir en libertad, de volar, de explorar zonas desconocidas… Lánzate, que la primavera te trae una etapa muy activa, con todo a tu favor para alcanzar tus deseos y disfrutar mucho. Harás nuevos contactos muy positivos para tus intereses. Es un buen momento para comprometerte o para formalizar cualquier asunto sentimental.

Esta semana obtendrás apoyos importantes de personas de tu pasado que habían desaparecido y que vuelven dispuestas a orientarte. El planeta Venus enfrente de tu signo consolida las relaciones y, por fin, vas a lograr la estabilidad que tanto anhelas. Tu mente trabajará a tope, dando forma a nuevas ideas de cara al futuro. El 15 y 16 son tus días mágicos.

El destino se confabula contigo para que tus deseos se hagan realidad. Es el momento de tomar esa decisión que tanto temes. Te van a sorprender los resultados. Con la llegada de la primavera tu vida sentimental puede cambiar, y con ella todo lo demás. Inicias una etapa algo imprevisible, pero con una cosa segura: te sentirás más contento.

El Sol ingresa en tu signo el día 20 y comienzas un nuevo ciclo muy afortunado en el que podrás disfrutar de momentos espléndidos. El planeta Venus, que también transita por tu signo, hace que estés vibrante y apasionado. Es posible que alguien de tu pasado quiera volver a tu vida, pero antes tendrá que ganarse tu confianza. Difícil, pero no imposible… ¡Muchas felicidades!

Tienes muchas inquietudes que te debilitan, y, además, debes manejar envidias y traiciones, pero la Luna menguante en tu signo, los días 17, 18 y 19, potencia tu intuición para que sepas cómo actuar y nada pueda contigo. Lo tendrás todo más claro y podrás impulsar cambios decisivos. La actitud ahorrativa que vas a tener beneficiará mucho tu economía.

Hay muchos frentes abiertos que no puedes abarcar, pero la Luna menguante te libera del estrés acumulado, de las responsabilidades, de las tristezas… Los buenos aspectos del planeta Venus suavizan las tensiones para que recuperes la armonía. Estás a punto de vivir un cambio muy beneficioso en tu vida. Tus días mágicos son el 20 y 21.

Tienes mucha presión y te conviene relajarte y soltar las riendas, dejando que el destino haga su trabajo. No tengas miedo a mostrarte como eres porque eso te va a ayudar a superar tus inseguridades. Líbrate de ellas y empieza a compartir tus inquietudes con otros. Verás qué alivio. Lo que necesitas lo tienes junto a ti, pero no te quieres dar cuenta.

Los tensos aspectos del planeta Marte no te están poniendo las cosas fáciles, pero con tu tenacidad y fuerza de voluntad a ti no te frena nada ni nadie, y tu recompensa llegará pronto. La Luna Menguante te ofrece un buen momento para cambiar cosas de tu vida que no te convencen. Necesitas salir de tu mundo y compartir; verás cómo mejoran las relaciones con tu entorno.