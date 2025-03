"Así es con los demás, pero conmigo es diferente": este es el autoengaño más común en el amor

Mentir puede parecer una defensa, una salida rápida o incluso una forma de evitar el conflicto. Pero lo cierto es que detrás de cada mentira se rompe algo. La confianza, una vez dañada, es difícil de recuperar, y más cuando quien miente lo hace con naturalidad o guarda un vínculo profundo.

La psicóloga Claudia Nicolasa (@claudianicolasa en TikTok) ha compartido en sus redes sociales un análisis certero a partir de una escena del último capítulo de La isla de las tentaciones 8, donde Mayeli se enfrenta a Alba y Álvaro, y suelta una frase contundente: “Me molesta que me mienta porque a mí no me miente, le mentía a ella”.

“Esto es un sinónimo de la típica frase ‘así es con los demás, pero conmigo es diferente’. Pero ¿realmente puedes confiar en alguien que miente y traiciona a otros, aunque contigo actúe distinto?”, apunta.

La psicóloga lo tiene claro, ya que los patrones de conducta no cambian de la noche a la mañana, y si alguien normaliza la mentira con los demás, tarde o temprano terminará afectando también la relación contigo.

“No podemos esperar milagros en unos meses de relación. No esperes que contigo vaya a ser diferente si continúa mintiendo a otras personas. Al final cómo actuamos en un ámbito termina contaminando cómo somos en otros”, apunta Nicolasa.

Las mentiras contaminan todo

Cuando mentimos, ejercemos un tipo de manipulación damos por hecho que la otra persona es lo suficientemente ingenua como para creernos. En ese acto, nos posicionamos en una falsa superioridad sobre alguien que confía en nosotros.

Las consecuencias de las mentiras en pareja pueden ser las siguientes, según el portal Serendipia Psicología.

Para quien es engañado: pierde la confianza, siente inseguridad, rabia y decepción, rompe la conexión emocional, desarrolla celos, apatía y necesidad de comprobar todo.

pierde la confianza, siente inseguridad, rabia y decepción, rompe la conexión emocional, desarrolla celos, apatía y necesidad de comprobar todo. Para quien miente: vive en tensión constante por miedo a ser descubierto, sufre de insomnio, culpa y ansiedad, se aleja emocionalmente y se acostumbra a no comunicar lo que realmente quiere.

Claudia Nicolasa recuerda que mentir nunca es un detalle menor. “Aunque te trate como un rey o una reina, si esa persona miente, traiciona o falta al respeto a los demás, tarde o temprano caerás de ese trono”, concluye. En el amor, como en la vida, no se trata de lo que una persona dice que es sino de lo que demuestra con sus acciones.