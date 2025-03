¿Has visto alguna vez estas figuritas flotando en tus ojos? Esto es lo que realmente significa

¿Alguna vez has mirado al cielo o a una pantalla clara y de repente ves unas pequeñas telarañas, hilos o manchitas flotando en tu campo visual? No, no estás viendo mal ni se trata de magia.

Son miodesopsias, también conocidas como "moscas volantes", y el creador de contenido Miguel Assal (@miguelassal en TikTok) lo ha explicado de forma viral en TikTok.

“Si miras hacia la izquierda, van hacia la izquierda. Si miras a la derecha, van hacia la derecha. Son de diferentes formas distintas”, comenta en su vídeo, que ya suma miles de visualizaciones.

“Y tú lo que haces es limpiarte creyendo que es suciedad, lo que ves no está por fuera está por dentro”, recalca.

Restos flotantes dentro del ojo

Según explica, lo que realmente vemos son “restos de tejido, proteínas o incluso glóbulos rojos flotando dentro del vítreo" (el líquido gelatinoso del ojo), y lo que percibimos es la sombra que proyectan en nuestra retina.

La buena noticia es que las miodesopsias, en la mayoría de los casos, no son graves. El consejo habitual es dejar de pensar en ellas y no seguirlas con la mirada, ya que el cerebro suele aprender a ignorarlas. Aun así, una revisión con el oftalmólogo nunca está de más.

¿Cuándo hay que preocuparse?

El National Eye Institute de EE.UU. advierte que si las “moscas volantes” aparecen de forma repentina, en gran número, o si se acompañan de destellos o una sombra negra en la visión periférica.

Esto pueden ser señal de un desgarro o desprendimiento de retina, una urgencia médica que requiere atención inmediata.

¿Quién tiene más riesgo?