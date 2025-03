¿Eres de las personas que huyen de una relación cuando se vuelve seria? Así actúa el apego evitativo sin que te des cuenta

En el amor, no todos nos vinculamos igual. Hay quien necesita seguridad, quien busca intensidad, quien teme el abandono y también quien escapa cuando la relación se vuelve demasiado cercana.

Esta última forma de actuar tiene nombre, se denomina apego evitativo y puede ser uno de los mayores obstáculos para tener relaciones estables y satisfactorias.

El psicólogo Fran Sánchez (@minddtalk en TikTok) lo explica en uno de sus vídeos virales y en él desgrana los orígenes de este patrón y cómo muchas personas lo arrastran sin ser plenamente conscientes. ¿Cómo se forma? ¿Por qué se mantiene? ¿Y qué puedes hacer si te reconoces en él?

Cuatro tipos de apego

Antes de centrarnos en el evitativo, conviene recordar que los estilos de apego son patrones emocionales que se desarrollan en la infancia y condicionan la forma en la que nos vinculamos en la vida adulta.

Existen cuatro grandes tipos:

Apego seguro : las personas se sienten cómodas con la intimidad, expresan sus necesidades y construyen relaciones equilibradas.

: las personas se sienten cómodas con la intimidad, expresan sus necesidades y construyen relaciones equilibradas. Apego ansioso : temen el abandono, buscan atención constante y necesitan confirmación continua del afecto del otro.

: temen el abandono, buscan atención constante y necesitan confirmación continua del afecto del otro. Apego evitativo : evitan la intimidad emocional, priorizan la independencia y temen perder su autonomía.

: evitan la intimidad emocional, priorizan la independencia y temen perder su autonomía. Apego desorganizado: mezcla de ansiedad y evitación, suele surgir de experiencias infantiles traumáticas o contradictorias.

Si quieres profundizar en todos ellos, puedes leer más en este artículo.

Cuando vincularse da miedo

El apego evitativo suele desarrollarse en la infancia cuando las figuras de apego (padres o cuidadores) no respondieron de forma coherente o afectiva a las necesidades emocionales del niño. Según el psicólogo Fran Sánchez, hay dos causas principales:

El abandono emocional o físico: los cuidadores están ausentes, ya sea física o emocionalmente.

los cuidadores están ausentes, ya sea física o emocionalmente. La desatención prolongada: aunque estén presentes, se desentienden o no validan las emociones del niño.

“El niño interioriza que los vínculos no son seguros y aprende a no necesitarlos. Se adapta buscando su independencia emocional como forma de protección.

En la adultez, esa misma protección le impide entregarse por completo a una pareja”, explica Fran Sánchez.

También puede ser herencia

Otra forma poco conocida de desarrollar este tipo de apego es a través de la sobreprotección. Paradójicamente, si un niño no puede explorar el mundo libremente porque lo sobrecontrolan, puede acabar asociando los vínculos con una pérdida de autonomía.

Crecer bajo una burbuja de cuidado puede limitar tanto que, en la adultez, el vínculo se percibe como una amenaza a la libertad, añade el psicólogo.

Además, si uno de los padres también tenía apego evitativo, puede transmitirlo sin querer, ya que al rehuir las emociones, evitar el contacto afectivo o no fomentar un clima donde expresar sentimientos sea seguro.

En esos casos, el niño aprende que mostrar vulnerabilidad “no sirve de nada” o incluso provoca rechazo.

¿Cómo se refleja este tipo de apego en la adultez?

Las personas con este patrón suelen:

Reprimir emociones o mostrarse frías emocionalmente .

o mostrarse . Sentirse incómodas con la cercanía o la intimidad.

con la o la intimidad. Afrontar las crisis en soledad , evitando hablar del tema.

, evitando hablar del tema. Pensar que sus parejas “ son demasiado intensas ” cuando solo buscan conexión.

” cuando solo buscan conexión. Sentirse atrapadas cuando el otro expresa cariño o demanda tiempo juntos.

cuando el otro expresa cariño o demanda tiempo juntos. Priorizar su autonomía como escudo ante el miedo al rechazo.

En palabras del experto, lo que más teme una persona con apego evitativo es perder su estabilidad emocional al depender de otra persona. Por eso, muchas veces, aunque amen profundamente, no logran expresarlo.

Tipos de apego en la pareja / Pau Ninja

¿Se puede mejorar?

Sí, pero requiere trabajo personal y, en muchos casos, terapia. El primer paso es reconocer el patrón, pues hay que detectar cuándo se activa el interruptor de la evitación.

Desde ahí, comienza un proceso de autorreflexión y exposición progresiva a la intimidad emocional.

No se trata de forzarse a sentir lo que no se siente, sino de aprender que el vínculo sano no amenaza tu libertad, sino que puede enriquecerla.

Al final, muchas personas con este estilo de apego solo están esperando que alguien no las juzgue por necesitar su espacio y que las ayude a descubrir que amar no significa perderse a uno mismo, sino encontrarse con el otro.