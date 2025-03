¿Te suena esta reacción? Así se ve una herida de traición no sanada, según una psicóloga

¿Qué ocurre cuando arrastramos heridas emocionales sin sanar? La psicóloga Mireia Cosano (@piscociey en TikTok) lo ilustra con un ejemplo claro y televisado, una escena del reality Supervivientes que ha dado mucho de qué hablar.

En ella, Anita confiesa cómo su dolor pasado la llevó a actuar por impulso, como mecanismo de defensa ante el miedo a volver a ser traicionada.

La escena es un espejo para muchos y muchas: “Yo nunca he sido infiel, siempre he sido la que ha estado en el otro lado, aguantando cuernos… Y esto fue como un método de autodefensa porque pensaba que me lo quería hacer él”, explica la concursante visiblemente afectada.

Cuando el pasado dicta nuestras reacciones

Mireia Cosano aprovecha el momento para explicar que lo que muestra Anita es una herida de traición no sanada. Según la experta, “cuando no sanamos esta herida, terminamos creyendo que todo el mundo nos hará daño”.

Eso hace que emociones como los celos se conviertan en celopatía, y que la desconfianza se dispare incluso ante situaciones neutras.

Reaccionar desde la ira para protegerse

La psicóloga explica que “cuando alguien se siente amenazado, suele reaccionar con ira como forma de prevenir el disgusto o el dolor que ya ha vivido antes”.

Este mecanismo puede convertirse en una coraza que distorsiona la realidad, llevándonos a proyectar nuestras inseguridades en la pareja. Es decir, no vemos al otro como es, sino como tememos que sea.

La llamada “herida del rechazo” es también un componente clave en estos patrones. Se forma cuando en la infancia o en relaciones anteriores hemos sentido que no éramos suficientes, que no merecíamos amor o aceptación.

Esto deja secuelas profundas que afectan la autoestima, la autoimagen y la forma en la que nos vinculamos.

¿Cómo sanar?

La solución, según Cosano, pasa por sanar desde dentro. Solo así se puede volver a confiar en los demás y relacionarnos desde el presente, y no desde el pasado.

La clave está en trabajar la seguridad personal, revisar nuestras heridas y evitar que el dolor de lo que fue sabotee lo que podría ser.