Un entrenador personal desvela cuánto engordan los plátanos: "No te preocupes..."

Los plátanos son una de las frutas más consumidas por su alto valor nutritivo, su sabor dulce y porque son una fuente rica en potasio, fibra y vitaminas esenciales. Este alimento es una opción ideal para mantener una dieta equilibrada. Sin embargo, un experto en nutrición ha revelado cuánto engorda un plátano y si es verdad que te aporta grasa.

Un plátano mediano, de unos 120 gramos, aporta aproximadamente 105 calorías y es una excelente fuente de energía. Contiene 27 g de carbohidratos, de los cuales 14 g son azúcares y 3 g fibra, además de 1.3 g de proteínas y solo 0.3 g de grasa. Es rico en potasio (422 mg, 12% del valor diario recomendado), vitamina C (10%), vitamina B6 (20%) y magnesio (8%), lo que lo convierte en un alimento ideal para mantener la energía, favorecer la digestión y apoyar la función muscular. Su equilibrio de nutrientes lo hace perfecto como snack saludable o como fuente de energía antes o después del ejercicio.

El experto lo compara con otros alimentos

El entrenador personal de TikTok, @coach_ericcinho, en un vídeo titulado lo que no te están contando de los carbohidratos, explicaba que "si te comes un plátano vas a ganar peso, si te comes todo este pan vas a ganar bastante peso y si te comes toda esta pasta vas a ganar un montón de peso". Da igual lo que te lleves a la boca, siempre va a llevar grasas y carbohidratos, pero a pesar de esto, no significa que vayas a engordar.

Agencia ATLAS

Todos los alimentos tienen su porcentaje de grasas y carbohidratos, por esta razón, los tres productos mencionados en el vídeo tienen estas moléculas de azúcar. "Los plátanos, el pan, la pasta tienen una cosa en común y es que son carbohidratos", explica el experto.

Nuestro cuerpo retiene por cada gramo que te comes entre tres y cuatro gramos de agua. "Si te comieras unos 200 gramos de pasta, tu cuerpo retendría 800 gramos de agua, lo que significa que ganarías esos 800 gramos más los 200 gramos de la pasta", dice el entrenador. A pesar del alarmismo, debemos diferenciar entre el agua y la grasa, porque "son dos cosas completamente distintas".

El peso que ganas con el agua, aunque sea mayor, se pierde fácilmente, mientras que la grasa cuesta más deshacerse de ella, aunque se ingiera menos, así que "si un día comes más carbohidratos de lo normal y ves que al día siguiente tu peso se ha disparado, no te preocupes, es sobre todo agua, a no ser que te hayas comido dos kilos de pasta, en cuyo caso sí son los carbohidratos", concluye el vídeo @coach_ericcinho.

Esto pasa con los plátanos

Un plátano mediano aporta aproximadamente 105 calorías, lo que por sí solo no suele generar un aumento de peso si se incluye dentro de una dieta equilibrada. El peso que se gana o pierde depende del balance total entre las calorías consumidas y las gastadas, por lo que comerte un plátano no es un peligro para tu salud.