¿Puede un niño cometer un crimen terrible? Una psicóloga analiza los 4 factores que lo explican

¿Cómo un adolescente aparentemente inofensivo acaba cometiendo un crimen atroz? Esa es la pregunta que plantea la serie Adolescencia de Nextflix desde su primer episodio.

Una serie impactante que explora el origen del crimen cometido por un adolescente, cuya apariencia vulnerable contrasta con la gravedad de sus actos.

Desde el primer instante ya sabemos quién es el culpable. Sin embargo, la serie nos atrapa intentando entender el “por qué”, ya que el verdadero viaje está en descubrir los motivos que lo llevaron hasta allí.

Con una narrativa cargada de simbolismo, tensión emocional y análisis psicológico, el relato nos adentra en los rincones más oscuros del protagonista: cómo el entorno, la frustración, las exposición a ciertos discursos en redes sociales y las dinámicas familiares mal gestionadas pueden confluir peligrosamente en plena adolescencia.

La psicóloga Claudia Nicolasa lo analiza en su pódcast viral, En la mente de..., desgranando los 4 factores clave que explican la transformación del protagonista de una historia incómoda, necesaria y más real de lo que parece.

Los cuatro factores

El entorno

El primer elemento que identifica Nicolasa es el entorno del niño. Un colegio donde el acoso escolar brilla, sin intervención real por parte del profesorado.

“Los profesores no tienen autoridad, los límites desaparecen y los niños se sienten como tiranos que pueden hacer todo”, señala. Esta falta de consecuencias genera adolescentes con dificultades para gestionar la frustración y para reconocer límites sociales.

La frustración

Uno de los motores principales del relato es la necesidad del protagonista de sentirse aceptado. Anhela popularidad, reconocimiento y afecto, especialmente por parte de las chicas.

Al ser rechazado, es tachado de incel en redes sociales, lo que intensifica su sentimiento de humillación y exclusión. Este rechazo alimenta una visión distorsionada del mundo y de sí mismo.

La manósfera

Buscando respuestas y comunidad, el niño se adentra en la manósfera, un conjunto de foros y canales online donde se gestan ideas misóginas. "Lo que hay en el fondo es frustración y rencor por miedo al rechazo", señala.

Se expone a discursos que cosifican a la mujer y promueven la violencia simbólica y emocional. La mujer pasa a verse como un objeto cuya valía depende de cuán demandada esté, explica la psicóloga.

La vulnerabilidad

Claudia Nicolasa también reflexiona sobre cómo se construye la identidad del protagonista, un niño desprotegido que se convierte en un adulto mal estructurado.

Su autoestima está ligada a la conquista y validación femenina. Si no consigue atención, reacciona con ira. Cree que si no liga, no es hombre. "Siente que su valor depende de la capacidad de conquista de mujeres", apunta. Esa presión genera rabia contenida y, en algunos casos, violencia.

Asimismo, la serie revela progresivamente la vida familiar del menor. Un padre idealizado que, ante el rechazo, estalla en ira y rompe cosas. Una madre que, en vez de confrontar, se encierra a llorar en silencio.

Una identidad frágil y dependiente

Más allá del relato, la psicóloga destaca la importancia de revisar qué mensajes reciben los menores en sus hogares, escuelas y redes sociales.

“No hay una única causa. El comportamiento humano es multifactorial", pero si no se actúa, el silencio, la frustración y los discursos del odio pueden convertirse en armas reales. Puedes consultar el episodio completo del pódcast en este enlace.