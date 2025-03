El contundente mensaje de Joana Sanz tras la absolución de Dani Alves: “Durante dos años me trataron como si la culpable fuera yo”

El viernes 28 de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tomó una decisión crucial: absolver a Dani Alves del delito de agresión sexual por el que había sido condenado a cuatro años y medio de prisión. El futbolista brasileño, que había permanecido 14 meses en prisión, se encontraba ya en libertad provisional tras el pago de una fianza de un millón de euros por parte de su abogada.

Tras conocerse la sentencia, el programa Vamos a ver de Telecinco confirmó la tranquilidad del entorno del exjugador del FC Barcelona, que vivía la noticia como un alivio. Pero fue su esposa, Joana Sanz, quien ofreció el testimonio más sincero y personal.

“Dejen el invento”: su primer mensaje tras la sentencia

Horas después de la resolución, la modelo compartió en Instagram una imagen en la que se la veía sonriente, acompañada de un mensaje breve y contundente: “Niñas day. Dejen el invento”. Una frase cargada de significado tras meses de silencio, interpretada como una defensa y un punto final a las especulaciones.

Más tarde, Joana Sanz publicó un emotivo comunicado en el que volcó todo lo que ha vivido desde que comenzó el caso.

El mensaje de Joana Sanz en sus redes sociales / La Provincia

“Me señalaron, me insultaron, me amenazaron y me persiguieron durante dos años. Como si la que estuviera en el banquillo de los acusados fuera yo”, confesó con dureza.

La modelo también habló del impacto que esta situación ha tenido en su vida personal y profesional:

“A pesar de tanto daño mediático y público sigo en pie, sin faltarme trabajo como muchos deseaban, fiel a mis creencias y defendiendo lo que pienso sin dejarme intoxicar por los demás”.

Una petición cargada de humanidad

En su mensaje final, Sanz no solo se defendió, sino que apeló a la empatía y la responsabilidad en el uso de las redes sociales:

“Les invito a que dejen de descargar su odio en personas que no conocen de nada. Que se documenten, que se eduquen... no sea que terminen teniendo que morderse la lengua, esa que a veces envenena”.

Y cerró con dos palabras sencillas pero poderosas: “Feliz vida”, dejando claro que, pese a todo, elige avanzar con serenidad y dignidad.