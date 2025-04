Mar Flores asume este cambio en su vida tras pronunciarse sobre el cáncer

Antes de marcharse de 'Supervivientes', Terelu Campos compartía su testimonio más desgarrador sobre el cáncer que padeció. Mar Flores, madre de Carlo Costanzia, pareja de Alejandra Rubio, ha sorprendido a todos al pronunciarse al respecto durante su paso por una carrera solidaria contra la enfermedad en Madrid.

Tras reconocer la fuerza de su cosuegra, Terelu Campos, la modelo se pronunciaba a finales del año pasado después de ser nominada a los premios Forbes en la categoría de Best Content Creator y es que si algo ha demostrado la tía de Laura Matamoros es que su capacidad camaleónica le ha permitido dar el salto de las pasarelas a las redes sociales sin despeinarse.

"Si en algo estoy más que acostumbrada en la vida es a reinventarme y adaptarme a los tiempos, aunque a veces no sea fácil. Feliz y agradecida a la revista @forbes_es por incluirme en la lista ‘Best Content Creator de 2024’. Es un auténtico placer y me hace especial ilusión que te reconozcan por tu trabajo. Gracias a todas las que me seguís y apoyáis.

Esto no sería posible sin el trabajo incansable de todos los profesionales con los que trabajo desde hace años y en especial a mi equipo de @thefew.es, a todas las marcas que confían en mí. Gracias"

Carrera meteórica

Criada en el distrito madrileño de Usera, se inicia en el mundo de la pasarela en 1989 tras ganar el premio Rostro de los 90, convocado por la revista Elle. Pronto alcanza gran popularidad, por el interés que suscita en los medios de información del corazón.

Su hermana, Marián Flores, fue azafata del programa de televisión Un, dos, tres... responda otra vez, en la etapa de Victoria Abril y María Durán.

Como maniquí desfila en Milán para diseñadores como Giorgio Armani y Gai Mattiolo, y en los desfiles de Cibeles y Gaudí. Realiza campañas publicitarias para firmas como Caramelo, Cacharel, La Perla, Montblanc, Multiopticas, Solmayor, y el anuncio navideño de Freixenet. Ha sido portada de revistas como Elle, Marie Claire, Dunia y Man, entre otras.

En 1991 debuta como presentadora de televisión en el concurso VIP noche y un año después en Bellezas en la nieve, junto a Andoni Ferreño, ambos en Telecinco. En 1994 interviene en la serie Compuesta y sin novio, protagonizada por Lina Morgan y en 1996 obtiene uno de los papeles protagonistas en la última temporada de la comedia Canguros, que emitió Antena 3. Formó parte también del reparto de la serie de televisión Hermanos de leche, emitida por la cadena española Antena 3 entre 1994 y 1996. También durante el año 1996, es galardonada en Francia junto a Joaquín Cortés con el premio The Best, como españoles que triunfan fuera de España.

Más tarde, en 1998, se une al equipo de la serie policíaca La virtud del asesino, dirigida por Roberto Bodegas, para grabar el episodio 11. En el año 2000, participó en la serie de RTVE Un hombre solo.