7 pasos para conectar la bombona de butano en casa de forma correcta

Aunque cada vez existen más alternativas energéticas, la bombona de butano sigue siendo una fuente de energía muy utilizada en los hogares para cocinar, calentar agua o dar calor en invierno. Sin embargo, su instalación debe hacerse con cuidado para evitar riesgos. Te contamos paso a paso cómo conectar tu bombona de forma segura y sin complicaciones.

Paso a paso para conectar una bombona de butano

Paso 1. Coloca la bombona en posición vertical y estable

La seguridad empieza por la base. La bombona debe estar siempre en posición vertical, sobre una superficie firme y cercana al aparato que vaya a utilizar el gas. Evita zonas cerradas y sin ventilación: el aire debe circular para prevenir cualquier acumulación de gas.

Paso 2. Revisa el estado de la instalación

Antes de cualquier conexión, comprueba que todos los componentes estén en buen estado: bombona, regulador, tubo flexible y abrazaderas. Si detectas desgaste o grietas, es mejor sustituir la pieza antes de usarla.

Paso 3. Retira el precinto de seguridad

Tira con cuidado de la lengüeta del precinto naranja que cubre la válvula. No uses cuchillos ni objetos punzantes. Si tienes una bombona de repuesto, guarda ese precinto para proteger la válvula mientras no esté conectada.

Paso 4. Coloca el regulador correctamente

Encaja el regulador sobre la válvula y baja el anillo negro que tiene en la base hasta que escuches un “clic”. Ese sonido indica que la conexión es segura y está lista para usarse.

Paso 5. Abre la llave de paso

Gira la válvula del regulador hacia la posición de apertura, normalmente identificada con el símbolo de una llama. Solo abre el gas cuando vayas a encender el aparato.

Paso 6. Usa tus aparatos con responsabilidad

Ahora que el gas está listo, enciende tu cocina, estufa o calefactor con precaución. Sigue siempre las instrucciones del fabricante y no dejes los aparatos encendidos sin supervisión.

Paso 7. Cambia la bombona de forma segura

Cuando se acabe el gas, cierra completamente la válvula. Luego, levanta el anillo del regulador para retirarlo. Sustituye la bombona vacía por una llena repitiendo el proceso desde el paso uno.

Cuando se acabe el gas, cierra completamente la válvula. / LP

¿Se puede conectar más de una bombona?

Sí. Para quienes requieren un suministro continuo, es posible conectar varias bombonas en batería o serie mediante un conector en "Y" o un sistema de válvulas automáticas. Eso sí, todas las conexiones deben realizarse con seguridad y comprobación de posibles fugas.

Otros consejos de seguridad