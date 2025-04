Anabel Pantoja pasa por quirófano y toma una drástica decisión sobre su futuro

El pasado jueves, Anabel Pantoja vivió un episodio inesperado y alarmante: fue operada de urgencia tras detectar unos bultos anormales en su oreja. La situación se desencadenó tras retirarse unos pendientes, lo que provocó una reacción que no pasó desapercibida para ella.

Lejos de quedarse en silencio, la sobrina de Isabel Pantoja decidió dar un paso valiente: contar públicamente lo sucedido para concienciar. “Hoy me han intervenido quirúrgicamente, pero no es grave. Quiero compartirlo para que a otros no les ocurra lo mismo”, escribió en sus redes con su habitual cercanía.

Anabel explicó que las protuberancias fueron creciendo con los días, hasta que optó por consultar a un especialista. El diagnóstico fue claro: era necesario pasar por el quirófano. Afortunadamente, la operación fue breve y sin complicaciones. Sin embargo, el impacto emocional no ha sido menor.

“No lo dejéis pasar, escuchad a vuestro cuerpo”, aconsejó, visiblemente afectada, pero con el firme propósito de transformar este susto en una lección útil para muchos.

El origen de los bultos: una secuela inesperada del parto

Según ha revelado la influencer, los bultos en la oreja podrían estar relacionados con las transformaciones que sufrió su cuerpo tras dar a luz. A pesar del desconcierto inicial, el problema fue atajado a tiempo y los puntos ya están en proceso de cicatrización.

Aunque todo ha salido bien, el miedo inicial dejó huella. Compartir este episodio con su comunidad ha sido para ella una forma de liberar tensiones y, sobre todo, de alertar a quienes puedan estar viviendo algo parecido.

Tras la operación, Anabel ha decidido no esperar más para retomar el control de su cuerpo y su salud. Casi un año después de abandonar el ejercicio, ha vuelto a entrenar con su preparador físico, Osvaldo.

“Hoy vuelvo con Osvaldo, no sé si cuando me vea me va a reconocer”, comentaba entre risas, al tiempo que enseñaba su rutina: bicicleta estática, cinta en pendiente y estiramientos, todo tras más de 300 días sin moverse.

Su determinación es clara: quiere ponerse a punto para el verano, pero también recuperar la energía y el equilibrio que siente que ha perdido.

Apoyo emocional y metas renovadas

Más allá del esfuerzo físico, Anabel ha destacado la importancia de estar bien acompañada en este nuevo proceso. “Para mí es fundamental tener a alguien que me corrija, me anime, y sobre todo, me motive”, reconocía emocionada.

Esta nueva etapa no es solo estética. La creadora de contenido se enfrenta a un cambio profundo, impulsado por un susto que ha marcado un antes y un después. Convertida en un ejemplo de superación y honestidad, Anabel demuestra que incluso los momentos difíciles pueden ser el impulso para reinventarse.