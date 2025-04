Apagón eléctrico: ¿cómo reclamar los daños en electrodomésticos y alimentos?

Los cortes imprevistos en el suministro eléctrico pueden causar estragos en nuestros hogares, afectando desde electrodomésticos hasta alimentos almacenados en frigoríficos y congeladores. Si has sufrido un apagón eléctrico que ha dañado tus bienes, es importante conocer tus derechos como consumidor y los pasos a seguir para reclamar una indemnización. Aquí te explicamos cómo reclamar los daños en electrodomésticos y alimentos tras un corte de luz inesperado.

¿Cuándo se considera un apagón "reclamable"?

La normativa establece que cualquier corte de luz no programado, que no haya sido notificado con al menos 24 horas de antelación y que dure más de tres minutos, se considera un apagón imprevisto. Esto te da derecho a reclamar por los daños ocasionados, como electrodomésticos averiados o alimentos que se echan a perder. Es esencial diferenciar este tipo de cortes de los programados, los cuales suelen ser por mantenimiento y no generan derecho a indemnización, salvo que no se haya realizado la notificación correspondiente.

Daños comunes por apagones y a quién reclamar

Los daños más frecuentes tras un apagón incluyen:

Averías en electrodomésticos como televisores, ordenadores, frigoríficos y más.

Pérdida de alimentos debido a que se rompe la cadena de frío.

Daños a sistemas de climatización y la interrupción de actividades dependientes de electricidad.

Para reclamar estos daños, existen dos vías principales:

Seguro de hogar: muchas pólizas cubren los daños por cortes de electricidad. Si tu seguro tiene esta cobertura, contactar con la aseguradora será el primer paso a seguir. Compañía eléctrica: si no tienes seguro o este no cubre los daños, debes presentar una reclamación a la empresa que suministra la electricidad. Las compañías eléctricas están obligadas por ley a mantener la calidad del servicio y son responsables de los daños ocasionados por fallos en el suministro, a menos que sea debido a fuerza mayor.

Pasos para presentar una reclamación

Para reclamar correctamente, es crucial seguir estos pasos:

Documenta los daños: toma fotografías de los electrodomésticos dañados y los alimentos que se han perdido. Acredita el valor de los daños: guarda las facturas o tickets de compra de los productos dañados y elabora una lista detallada de los alimentos perdidos. Obtén informes si es necesario: si los daños son importantes, un informe técnico que vincule la avería del electrodoméstico con el apagón será muy útil. Presenta una reclamación formal: redacta un escrito detallando los daños y la compensación que solicitas. Adjunta todas las pruebas recopiladas. Si necesitas ayuda, existen modelos de reclamación disponibles en organizaciones de consumidores como la OCU. Guarda copias de todo: conserva una copia de tu reclamación y de todos los documentos enviados.

Un apagón no programado y que dure más de tres minutos, te da derecho a reclamar los daños. / LP

¿Y si tu reclamación es rechazada?

Si la compañía eléctrica rechaza tu reclamación sin justificación o no responde en el tiempo estipulado (generalmente un mes), puedes presentar la queja a las organizaciones de consumidores, como FACUA, o acudir a la Administración de Consumo.

¿Qué pasa con los descuentos en la factura?

Además de la compensación por los daños, si la calidad del suministro eléctrico no cumple con los estándares establecidos (como un número excesivo de cortes o largos períodos sin electricidad), tienes derecho a descuentos automáticos en tu factura. Estos descuentos son independientes de la indemnización por daños y varían según la zona.

Compras online

Si el apagón interrumpió una compra online o una transacción financiera, revisa tus cuentas bancarias y comunicaciones con el vendedor para verificar que la operación se completó correctamente.