Los pronósticos de Esperanza Gracia para el mes de mayo de 2025, signo a signo

El año 2025 está dominado por la energía del 9, la cifra que suman los números del año. La energía del 9 afecta también al quinto mes, mayo. El 9 representa el fin de un ciclo, por lo que estos doce meses estarán marcados por cambios que favorecerán el renacer de nuestras ilusiones, el comienzo de nuevas metas, la renovación de ideas… Esto atañe a todos los signos del zodiaco, según las predicciones para el mes de mayo de la astróloga Esperanza Gracia. Los pronósticos para mayo de la astróloga española, que pueden seguirse en su canal de YouTube, están marcados por el influjo de los planetas Saturno y Mercurio, así como por el astro rey, el Sol, que ingresa en Géminis el día 20.

Este mes darás lo mejor de ti mismo en todo lo que hagas y lucharás sin tregua por lo que quieres, con un espíritu muy positivo que será tu mejor aliado. Sabrás hacerte querer gracias a tu encanto y tu enorme carisma. Te esperan nuevas experiencias que van a llenar tu vida de ilusión, alejándote de la rutina que tan poco va contigo. Con el planeta Venus en tu signo todo el mes, tus pasiones están al rojo vivo. Es un momento fantástico para despojarte de todas las ataduras emocionales y vivir nuevas y excitantes experiencias. Es el momento de enamorarte, de dar rienda suelta a tus deseos más inconfesables… El 25 llega Saturno a tu signo, para ponerte los pies en la tierra. La energía de Saturno te va a ayudar a eliminar todo lo superfluo que hay en tu vida y va a modelar ese carácter impulsivo, que algún que otro disgusto te da, para que sepas moverte al unísono con las leyes cósmicas. Vas a ser una persona más práctica y paciente, y los que te rodean se van a quedar fascinados con esta nueva versión de ti.

Felicidades. El planeta Mercurio en tu signo, desde el día 10, va a guiar tu mente y va a agudizar tu inteligencia para que puedas tomar decisiones acertadas, deshacer nudos emocionales y sellar nuevas y prometedoras alianzas. Es el momento de retomar algunas relaciones que has dejado de lado. Todo lo que implique colaborar con otros va a ser premiado por los astros. Puede que algunas circunstancias que tengas que vivir intenten alterarte, pero la Luna Llena, que tiene lugar el día 12 enfrente de tu signo, trae calma y armonía a tu vida. Aprovecha el impulso que te da Urano, transitando por tu signo, haciendo una lista con los cambios más inmediatos que deseas llevar a cabo en tu vida. Teniendo las cosas claras te será más fácil poner en marcha tu voluntad, y todo lo que desees, tarde o temprano, lo verás cumplido. Apunta bien alto este mes, Tauro, porque el destino va a satisfacer tus expectativas con oportunidades inesperadas y éxitos bien merecidos.

Toca salir de tu zona de confort, reinventarte, cambiar tus esquemas. Algunas de las circunstancias que vas a vivir este mes van a empujarte a realizar una revisión de tus deseos y a replantearte estrategias y plazos. Con el benefactor planeta Júpiter en tu signo, tienes la suerte de cara y puede llegar a tu vida algo que deseas ardientemente y que en el pasado se te negó. Atento porque vas a recibir una información que será muy útil para ti. Buen momento para buscar solución a un asunto que te preocupa. Con el ingreso del Sol en tu signo el día 20, te lloverán las oportunidades y sentirás que el mundo es tuyo. Coincidiendo con el tránsito del Sol por tu signo, llega Mercurio, tu planeta regente, el día 26 también a tu signo, momento en el que tu mente avispada y unos reflejos rápidos te van a permitir tomar decisiones donde otros dudarían. Te admirarán por tu forma valiente y abierta de expresarte. Mercurio te invita a negociar, viajar, trazar planes estratégicos… Es tu momento, Géminis; ¡disfrútalo!

Puede haber complicaciones en tu vida que te estén agobiando, pero también es posible que estés viendo fantasmas donde no los hay. Tu gran aliada este mes no podía ser otra que la Luna, tu regente. Arrancas y despides mayo con la suerte de cara porque, con la Luna en tu signo los días 1, 2, 29 y 30, te vas a sentir capaz de todo, preparado para afrontar cualquier reto que te ponga la vida. No vas a dudar en tomar la iniciativa y poner tu voluntad en funcionamiento para decidir qué camino tomar. Tienes claro que ha llegado el momento de dar el gran salto y lo vas a dar. Tu caparazón se caerá y tu mente y tu corazón se abrirán para vivir nuevas y gratificantes experiencias, aunque antes tendrás que sortear alguna que otra zancadilla. La Luna Llena, que tiene lugar el día 12, va a seguir repartiendo bendiciones sobre ti, especialmente en el amor. Alguien que está presente en tus sueños y fantasías puede caer rendido a tus pies…

Inauguras el mes de mayo con el corazón contento, gracias a los buenos aspectos que recibes de Venus, y puedes caer en la tentación de querer satisfacer tus fantasías eróticas más locas. Pueden llegar mejoras económicas que traigan tranquilidad a tu vida. El Cuarto Creciente de la Luna, que tiene lugar el día 4 en tu signo, despertará tu lado más apasionado y activará tu energía para que seas capaz de plantar cara a la vida, cuando ésta no se muestre demasiado amable contigo. No podrás disimular lo que sientes; apuesta por la autenticidad porque lo importante es lo que te dicta el corazón. El planeta Marte en tu signo todo el mes te empuja a actuar con coraje y tesón, y da impulso a esos proyectos que estás deseando consolidar. Todo lo que lleves a cabo, Leo, sabes que no va a caer en saco roto; tarde o temprano, va a dar sus frutos. La Luna Nueva, que tiene lugar el día 27, te trae contactos con amigos, que hace tiempo no ves, que te alegrarán.

Gracias a los buenos aspectos que te hace el planeta Mercurio desde el día 10, vas a estar especialmente creativo y todo lo que toques llevará tu sello personal. Puede haber retrasos en tus planes que te provoquen una sensación de incertidumbre difícil de manejar, pero si no permites que las dudas se apoderen de ti, lograrás abrirte camino. En todo momento, sigue tus corazonadas; no te vas a equivocar… Virgo, poco a poco, estás experimentando un cambio interno porque, por fin, te das cuenta de que necesitas descargarte de responsabilidades, ser más flexible, focalizar tu energía en ti, huir de las personas que alteran tu paz interior y rodearte de las que te brindan positividad… Y es que llevas tiempo velando desinteresadamente por el bienestar de los demás, y ya es hora de que conectes con tus sentimientos más íntimos, de que te prestes más mimos y cuidados. El día 12, una mágica Luna Llena ilumina tus pasos, y nada ni nadie podrá frustrar tus sueños.

Con el impulso de la Luna creciente en tu signo, los días 7 y 8, inicias el mes atreviéndote a tomar decisiones con firmeza y sin titubeos. Podrás llevar a cabo lo que te propongas y tu intuición te guiará para saber lo que quieres y cómo encararlo hacia el éxito. El planeta Júpiter, muy bien aspectado todo el mes, potencia tu suerte para que te lances a la conquista de tus metas e ilusiones con resultados muy exitosos. La energía de la Luna Llena, que tiene lugar el día 12, puede encauzar algún asunto profesional o económico que no terminabas de ver claro. Libra, no dejes de ponerte en primer lugar y velar por tu felicidad y por tus intereses. Puede haber un reencuentro con alguien con quien aún tienes muchas cosas en común. De la mano de la Luna Nueva del día 27 puede llegar un viaje que te depare momentos de felicidad y muchas alegrías.

Comienzas el mes bajo el influjo de la Luna creciente, que te revitaliza y contribuye a que tengas mucha iniciativa, aunque debes perseverar y no abandonar cuando las cosas no salgan como quieres. No te dejes influir por comentarios malintencionados ni permitas que nadie cuestione tus decisiones. Tú sabes lo que quieres y es el momento de luchar por ello. Confía en tu éxito porque la Luna Llena, que tiene lugar en tu signo el día 12, potencia la seguridad en ti mismo y contribuye a que sientas que todo vuelve a funcionar en tu vida. Con los asuntos del corazón, te conviene centrarte y aclarar tus sentimientos. No respondas al primer impulso alocado y sé paciente porque te espera lo mejor. La Luna Nueva del día 27 es muy regeneradora contigo y te ofrece buenas perspectivas para acometer esos cambios que tienes en mente.

Con la suerte de cara puedes provocar algunas envidias, así que no comentes tus triunfos y ve con pies de plomo. El planeta Mercurio, muy bien aspectado hasta el día 10, te ofrece un momento fabuloso para realizar contactos sociales, hacer nuevas amistades y empezar a ascender y promocionarte. Te mostrarás muy directo y sincero, y tu carismática y arrolladora personalidad contribuirá a que disfrutes de fogosas y apasionadas aventuras. La favorable energía astral que vas a recibir durante todo el mes te ayudará a liberarte de conflictos que no van contigo y a resolver definitivamente algunos asuntos del pasado que te agobiaban para que puedas recuperar la tranquilidad y la paz interior. Sagitario, piensa en todo lo maravilloso que hay en tu vida y no en lo que te falta o tuviste en el pasado. Finalizas el mes con la Luna Nueva, que tiene lugar enfrente de tu signo, el día 27. Una armoniosa energía que modera tu rebeldía para que te alejes de conflictos y apuestes por tu felicidad.

Comienzas el mes lleno de energía, y las ganas de hacer que las cosas ocurran será tu mejor motor para lograrlas. Utiliza esa capacidad de observación tan fina que tienes y podrás hacer tus elecciones con plena conciencia y mucho acierto. Demostrarás lo que vales sin escatimar esfuerzos y vas a sentirte orgulloso de los éxitos que vas a lograr. Dedícate a sentir y a amar, y vuélcate en vivir nuevas experiencias que te alejen de los sufrimientos del pasado. A partir del día 10, los buenos aspectos de Mercurio te ofrecen un buen período para establecer nuevas relaciones, viajar y buscar cambios en tu vida. Con la energía de la Luna Llena del día 12, puedes conocer a personas que se conviertan en amigos y con los que compartas intereses, lo que te abrirá nuevas puertas y posibilidades. Puedes recibir algún ingreso extra que te permita darte algunos caprichos y tener más tranquilidad y alegría.

Tu espíritu innovador y creativo te permitirá sacar partido de cualquier oportunidad que se cruce en tu camino a lo largo de todo este mes. A ello contribuirá también la exitosa energía que te transmite la Luna Llena, que tiene lugar el día 12, que te ofrece un momento fabuloso para consolidar o iniciar cualquier proyecto o idea que tengas en mente. Ahora bien, no descuides tus asuntos económicos y planifica tus gastos para evitar sobresaltos que te alteren. Acuario, este mes te esperan nuevos y atrayentes desafíos, que sabrás gestionarlos brillantemente y todo el mundo contará contigo de manera incondicional. La discreción va a ser tu mejor arma para que no se malogren tus planes. Recuerda rodearte de personas que sumen en tu vida y hagan que te sientas seguro. El amor y la suerte están muy favorecidos por la Luna Nueva del día 27, que te ofrece días maravillosos para disfrutar de la vida, revitalizar tu relación amorosa o encontrar a esa persona que te haga sentirte especial.

El aspecto astrológico más significativo este mes es la salida de tu signo, el día 25, del riguroso planeta Saturno, donde no volverá a ingresar hasta septiembre, concediéndote un periodo de descanso en cuanto a disciplina y exigencia. Bajo el influjo de la Luna Llena del día 12, es un buen momento para iniciar un nuevo ciclo laboral que implique más ganancias. Tu creatividad será tu mejor baza y no te importará estar en un segundo plano si eso te sirve para aprender y crecer. Piscis, llevas tiempo dando más de lo que recibes, y en cualquier momento puedes estallar. Antes de que eso ocurra, priorízate y piensa en ti y en lo que tú necesitas para estar bien. Disfruta de tus momentos de ocio y no dejes que otras preocupaciones los empañen. Finaliza el mes con la Luna Nueva del día 27, que favorece tu ámbito familiar, ayudándote a suavizar tensiones y a empatizar con los tuyos en cualquier circunstancia.