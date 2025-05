¿Por qué sigue molestando que alguien llore? Esto dicen los expertos sobre validar emociones

Hay momentos en los que el cuerpo reacciona antes que la razón, en los que una lágrima habla más que una frase bien armada. Las emociones aparecen como respuestas a lo vivido o lo recordado y muchas veces no tienen lógica, pero eso no las hace menos válidas.

Aceptar lo que sentimos no significa justificarlo, sino reconocerlo para poder gestionarlo. En tiempos de redes sociales, donde todo se expone y se cuestiona, validar nuestras emociones incluso cuando parecen exageradas se convierte en un acto de salud mental.

Las emociones que dividen

El psicólogo Nicolás Salcedo, conocido en TikTok como @nico_salcedo_psicologia, ha lanzado una reflexión a raíz de un vídeo viral que ha desatado debate. En él, una joven llora en su coche explicando que sus compañeros de piso no reaccionaron como esperaba tras comunicarles que pensaba mudarse. Ellos simplemente le confirmaron que ya habían encontrado a otra persona para ocupar la habitación. Ella, decepcionada, se sintió prescindible y lo compartió en redes.

A partir de ese vídeo, surgieron respuestas que cuestionaban si sus sentimientos eran válidos, y si el uso del lenguaje terapéutico en redes se está desvirtuando. Salcedo responde claro: “Como psicólogo tengo que decir que sí. Todas tus emociones son válidas. Validar no es justificar. Es reconocer que existe algo que duele, aunque no sea racional”.

Una señal no es una excusa

El profesional aclara que no validar lo que sentimos nos lleva a la represión, al juicio, y más tarde, al descontrol emocional. “Ponerte a llorar por algo que te ha hecho sentir mal, aunque no tenga sentido, es el primer paso para trabajarlo”, explica. De hecho, en el vídeo original, la joven reconoce que lo que sintió fue un eco de heridas no sanadas, de expectativas propias, no un ataque real.

El problema, añade Salcedo, aparece cuando esa emoción se usa para justificar acciones impulsivas o para posicionarse como víctima sin autocrítica. “Pero en este caso, ella entiende que su herida es la que habla. Y eso es usar bien el lenguaje emocional”.

¿Cómo validar tus emociones?

Desde el gabinete Nuevamente Psicólogos, la psicóloga Marta Garrido propone seis pasos para validar nuestras emociones de forma sana:

Ponerles nombre: identificar qué emoción estamos sintiendo. Buscar el detonante: entender qué la ha activado. Detectar acumulación: reconocer si es una emoción antigua que hemos arrastrado. Comprender su función: cada emoción llega para avisarnos de algo. Darle espacio y tiempo: no bloquearla ni disfrazarla. Cuidar lo que sentimos: buscar recursos que nos regulen y nos ayuden.

Sentir no siempre es cómodo, pero es legítimo

Las emociones son brújulas, no sentencias. Son válidas no porque estén justificadas racionalmente, sino porque te atraviesan. Sentir tristeza por algo pequeño o frustración ante una situación cotidiana no te hace débil, sino humano.

Y como recuerda el propio Salcedo, cuando una emoción nos ayuda a no actuar impulsivamente, sino a conocernos mejor, entonces estamos haciendo autocrítica sin darnos cuenta.