Tu historia personal activa el modo supervivencia: así impacta el trauma en las relaciones adultas

No todo el dolor infantil deja cicatriz visible. A veces, lo que permanece son las huellas invisibles, como las creencias, los miedos y los reflejos de defensa que arrastramos hasta la edad adulta.

El desajuste entre lo que esperamos de la vida y lo que realmente vivimos puede alterar por completo nuestro sistema de protección emocional, afectando a nuestra autoestima, nuestras relaciones y nuestra capacidad para gestionar el estrés cotidiano.

Y si ese desajuste se produce muy pronto, en los años donde todo se graba a fuego, el resultado puede ser lo que la psicología denomina trauma complejo o trauma relacional temprano.

El apego hiere

“Cuando somos infantes, nuestra supervivencia depende completamente de nuestras figuras de apego”, explica la psicóloga y divulgadora Claudia P. (@claudiap_psicologia). “Gracias a ellas conseguimos alimento, refugio y regulación emocional. Pero cuando esas figuras son negligentes, ausentes o incluso agresivas, nuestro sistema de alerta se activa desde etapas muy tempranas”, aclara.

Este tipo de vivencias no solo hieren, sino que también dejan una marca neurobiológica. El cerebro de esos niños entra en un estado de hiperalerta constante, diseñando respuestas automáticas para sobrevivir a un entorno que perciben como hostil. “Son mecanismos que nos ayudan a sobrevivir, pero que en la adultez se vuelven desadaptativos”, advierte la especialista.

Cuando sientes que no te mereces amor

Cuando el daño lo provoca la propia figura de apego madre, padre u otro referente primario, el trauma es aún más profundo. De manera que adhiere una representación muy negativa de sí mismos y creen que no merecen amor, que no son capaces de afrontar retos y que no pueden confiar en nadie.

Ese sistema alterado no solo afecta a su forma de pensar, ya que también modifica su forma de sentir, de vincularse y de enfrentar el miedo.

¿Cómo sobrevivir a lo que duele?

El trauma complejo no siempre se manifiesta en grandes crisis, sino en pequeñas desregulaciones que se activan en lo cotidiano. Un ejemplo de ello puede ser el hecho de sentirse rechazado al no recibir una respuesta afectiva esperada o al enfrentar escenarios de incertidumbre.

“Por eso, cuando una persona con trauma complejo no recibe reciprocidad emocional en una relación, se desregula mucho. Pero curiosamente, cuando hay una pandemia o un apocalipsis, se adapta mejor que nadie porque ha vivido toda su vida en modo supervivencia”, reflexiona Claudia.

Por ende, es preciso entender que muchas personas conviven con heridas profundas inconscientes con las que nacieron cuando ni siquiera eran capaces de ponerles nombre. Asimismo, el primer paso para sanar no es olvidar lo vivido, sino aceptar que podemos reaprender a relacionarnos con nosotros mismos y con los demás.