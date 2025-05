Aurah Ruiz elimina el ácido hialurónico de sus labios: “Ya no me sentía yo”

Aurah Ruiz ha tomado una de las decisiones más significativas de su vida pública y personal: eliminar el ácido hialurónico que durante años transformó sus labios y su rostro. Esta vez no fue una colaboración, ni un capricho estético. Fue una necesidad. Fue el eco de una identidad desgastada frente al espejo, la respuesta a una pregunta silenciosa que la atormentaba cada día: ¿quién soy ahora?

A través de su cuenta de Instagram, donde más de 664.000 personas siguen cada detalle de su vida, la influencer y televisiva compartió sin filtros el procedimiento y el proceso emocional que lo acompañó. “Decidí quitarme el relleno en los labios porque ya no me sentía yo”, escribió con la franqueza de quien, por fin, se mira de frente.

Lo que comenzó como un pequeño retoque, se convirtió en una espiral silenciosa. Una gota tras otra de ácido hialurónico. Una visita más a la clínica. Una ilusión de perfección que fue creciendo hasta devorar su reflejo. “Durante años fui añadiendo y añadiendo... hasta que un día, al mirarme al espejo, ya no me reconocía”, confiesa.

No es solo una historia de estética. Es un relato sobre la presión, el autoengaño, el miedo a no gustarse y a no gustar. Como muchas mujeres en el foco público, Aurah quedó atrapada en la contradicción entre mostrar su mejor versión y conservar su esencia.

El día que casi se echa atrás

Llegar hasta la camilla del médico no fue fácil. Aurah lo cuenta con la voz temblorosa. “Adiós, labio. Lo he tenido que hacer sin pensarlo. Como siga dándole vueltas... no me lo hago”. Se grabó justo antes del pinchazo. Su rostro lo decía todo: nervios, angustia, y una esperanza silenciosa de volver a ser quien fue.

En ese momento, no era la influencer. Era la mujer, la madre, la canaria que un día se perdió entre filtros, focos y expectativas irreales.

El comunicado de Aurah Ruiz / La Provincia

El tratamiento que le devolvió parte de su rostro original fue realizado con hialuronidasa, una enzima que descompone el ácido hialurónico. En apenas 24 horas, la hinchazón inicial dio paso a un nuevo rostro. Uno más cercano, más humano. Uno que, aunque no era perfecto, era real.

Este procedimiento, seguro y regulado, debe realizarse exclusivamente por profesionales certificados. Organismos como la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME) ofrecen información clara para quienes buscan orientación seria sobre estos tratamientos.

Entre el dolor y la liberación

Aurah compartió también el postoperatorio: rostro inflamado, labios más pequeños, y emociones a flor de piel. Su mensaje fue claro: “No es perfecto, pero es real. Mostrarnos tal y como somos también es liberador”.

Ese “liberador” no fue una palabra más. Fue un suspiro. Una descarga de años sintiéndose prisionera de una imagen que dejó de pertenecerle. La decisión no solo fue física. Fue simbólica, íntima, valiente.

Pese a la eliminación del relleno, Aurah no reniega de la estética. Pero ahora lo hará desde otro lugar. “Voy a ponerme el labio, pero bien hecho”, ha dicho. Es decir, no desde la ansiedad de agradar, sino desde el conocimiento de sus límites, y desde el deseo de recuperar el control sobre su cuerpo.

Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez, en una imagen de archivo / La Provincia

La diferencia, esta vez, es que no se perderá a sí misma en el camino.

Lo vivido por Aurah Ruiz es un espejo para muchas otras figuras públicas que han vivido cambios estéticos progresivos sin darse cuenta del efecto acumulativo. La imagen digital, los estándares irreales de belleza y la validación en redes empujan muchas veces a decisiones no meditadas.

Su testimonio pone sobre la mesa un debate necesario: ¿cuánto de nuestra imagen responde a lo que somos y cuánto a lo que esperan de nosotros?