"Querer no siempre es poder": lo que nadie te dice sobre el control según la psicología

Hace apenas una semana, cuando las luces se apagaron de forma repentina, muchos sentimos esa punzada sutil pero inconfundible de nervios e inquietud. Y aunque la electricidad volvió horas más tarde, la sensación de vulnerabilidad permaneció en algún rincón de nuestro pecho.

Ese breve colapso nos recordó, sin palabras, lo poco que controlamos realmente lo que acontece a nuestro alrededor. Y con esos sentimientos con llegaron las preguntas: ¿Qué pasa cuando algo se escapa de nuestro control? ¿Qué ocurre cuando la planificación falla, cuando lo inesperado irrumpe y la vida nos sacude sin previo aviso?

Vivimos en una sociedad que ensalza la seguridad, el dominio y el control absoluto. Nos repiten sin descanso que el éxito depende solo de nosotros, que basta con desearlo para lograrlo y que "querer es poder".

Pero esa narrativa, repetida como un mantra de autoexigencia, no solo es injusta, sino peligrosa. Porque no siempre podremos y, sobre todo, porque no todo lo que ocurre depende de nosotros y nuestras decisiones.

¿Un fenómeno atmosférico extremo estuvo relacionado con el apagón eléctrico en la Península Ibérica? / Geralt en Pixabay.

Según explica el neuropsicólogo Álvaro Bilbao (@soyalvarobilbao), muchas personas desarrollan una necesidad excesiva de control como una forma de defensa, un escudo aprendido en la infancia, especialmente en contextos exigentes o inseguros.

“Preocuparse mucho por las cosas puede ser un síntoma de salud mental frágil”. A lo que añade: “Las personas con buena salud mental se preocupan más por las personas que por las cosas”.

La perseverancia como herramienta / Héctor Pedrero Hernández

La trampa del “todo depende de ti”

Desde muy pequeños se nos premia por ser organizados, por cumplir, por tenerlo todo previsto. Pero cuando esta necesidad se vuelve rígida y dominante, puede derivar en ansiedad, frustración e incluso en conductas de dominación. Controlar deja de ser una herramienta y se convierte en una carga.

Según el equipo de psicólogos de Albiach Psicólogos, existen varios factores que pueden alimentar esta necesidad:

Haber vivido experiencias de abuso, descontrol o indefensión.

Falta de autoestima o confianza en uno mismo.

en uno mismo. Ansiedad generalizada.

generalizada. Miedo al abandono o al fracaso.

Exceso de perfeccionismo .

. Dificultad para expresar emociones.

Este rasgo obsesivo lleva a dar una importancia desproporcionada al orden, a lo previsible y a los objetos. Lo que no se puede controlar como los errores o las emociones ajenas se vive como amenaza.

El precio del control

Paradójicamente, quienes necesitan tenerlo todo bajo control suelen vivir en alerta constante. Se sobrecargan con responsabilidades, no delegan, sufren por cosas que escapan a su influencia y, cuando algo no sale como esperaban, la frustración es doble. Como explica Bilbao: “No disfrutan con el orden. Lo necesitan porque les da alivio, probablemente porque alguien en su entorno se ponía muy nervioso si algo se salía de lugar”.

Esta exigencia también puede trasladarse a los vínculos interpersonales, la necesidad de control puede derivar en invasión del espacio ajeno, celos, exigencias desproporcionadas e incluso situaciones de abuso emocional.

¿Cuándo pedir ayuda?

Planificar, prever, ser metódico no tiene nada de malo, pero el problema surge cuando no somos capaces de tolerar la más mínima incertidumbre. Cuando todo lo que escapa a nuestro control genera ansiedad o rabia.

Aprender a soltar no significa volverse irresponsable, sino distinguir entre lo que podemos cambiar y lo que no depende de nosotros. Como dice Bilbao, a veces lo más importante no es que la mesa esté limpia, sino enseñar a nuestros hijos que pueden reparar sus errores, y que son más importantes que cualquier mancha en la superficie.

La terapia psicológica puede ser una gran aliada para trabajar el miedo, los pensamientos obsesivos y la tolerancia a lo incierto. Aprender a delegar, ordenar prioridades, dejar espacio a los demás y permitirnos fallar son herramientas fundamentales para una vida más equilibrada.